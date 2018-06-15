〈友達股東會〉股東為股價叫屈 彭双浪：努力提升市場價值回饋獲利

友達 (2409-TW) 今 (15) 日召開股東會，小股東在現場為股價叫屈，董事長彭双浪強調，目前體質調整的非常健康，面對未來競爭有很好的本錢因應，股價並不是公司所能控制，經營團隊責任就是好好經營，讓市場價值評估能夠提高，獲利回饋股東。

友達去年獲利創 10 年高點，且是連續 5 年獲利，股東認為，目前帳上未分配盈餘 300 億元，資本公積 605 億元，約當現金 1050 億元，合計可用資金約 2000 億元，詢問是否會考慮併購，或是分配盈餘回饋股東。

彭双浪指出，2000 億元是包括負債等，如果以現金流量表來看，目前帳上現金 724 億元，在整個產業競爭環境非常激烈的情況下，還有很多投資及營運需求，所以在資金的運用上非常謹慎，以對股東最大程度回饋及公司未來長遠發展為考量來規劃最適合的資金運用方式。

股東關切毛利率的表現，以群創 (3481-TW) 自動化為例提出詢問，認為透過自動化在毛利率表現較友達還高；彭双浪則是強調，早在 10 多年前就開始推動自動化，以產出面積來看，現在比 5 年前多了 3 成，但員工人數維持在 4.3-4.5 萬人，產出增加，並沒有增加人力。

他表示，群創在三合一後，員工人數達 12 萬人，現在慢慢降到 6 萬人，反而是群創要更加強自動化；友達除了自動化之外，5 年前導入物聯網、大數據及人工智慧 (AI)，不只是自動化，而是智動化。

彭双浪指出，影響毛利率因素很多，包括研發費用也在其中，友達每年研發投入比競爭對手高很多，如果為了毛利好看，可以拿掉短期的研發投資，但友達不是這樣的做法，而是要維持長短期穩定的研發投資，這些投資在景氣下滑時，就會有不同的效果。

他強調，過去幾年在技術力、管理力持續投資，在產業景氣大好時，大家都有盈利條件，但是當景氣下滑時，過去的投資將可以在下滑的景氣中有更高稼動率、及更好的盈利，希望未來幾年會有更好的成果。

友達股東會通過每股配發 1.5 元現金，以今日收盤價 13.5 元計算，殖利率 11.11%。