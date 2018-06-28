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【胡一帆專欄】經濟: 週期中期需要關注

亞太地區經濟增長仍在加速，但利率上升仍是主要問題。政策緊縮不太可能嚴重影響今年的 GDP 增長，但需要關注一些風險，包括外部需求下降、油價走勢和中國去杠杆化情況。

全面復甦進行時

在 2016-2017 年定價能力和出口復甦後，經濟正在全面復甦。整個地區（除中國外）的投資增長都在加速。實際投資（除日本和中國外）一季同比增長 7.4%，而一年前為 4%。隨著週期性上升的開始，地區內的就業增長也迎合了這一趨勢。此外，信貸增長從 2016 年最低點的同比 5-6% 上升至 10-11%。大部分地區的不良資產週期處於下降週期的末期，而銀行總體上更願意根據經濟擴張的步伐增加貸款發放。最後，東盟部分地區的進口增長率已達到 15% 左右，其建築活動週期也在加速。

利率追趕

經濟增長走強的同時，利率也在上升。在本地債券市場方面，長期債券收益率從去年開始攀升，今年亞洲（中國除外）各地收益率進一步上漲 25-50 個基點。亞洲央行加息的壓力源於許多全球（尤其是美國）來源，以及當地通脹加速和油價上漲。投資者今年面臨的問題不是經濟增長，而是利率調整，以及當地央行在加息方面的滯後程度。我們認為，央行的加息週期已經完成三分之一左右。我們預測美國將繼續實施五次 25 個基點的加息，至 3.25%；對於除中國以外的亞洲市場， 2019 年底前將繼續加息 70 個基點。

週期性立場為中性

目前，亞洲的貨幣政策已經開始收緊，相對於經濟週期而言顯得中立。有兩個因素能夠表明政策處於週期性緊縮還是寬鬆狀態：實際利率和貿易差額。在全球金融危機之後，亞洲地區的實際利率出現下滑，這與當時非常寬鬆的貨幣政策一致。在信貸增長和消費提升的同時，貿易差額出現下滑。

這從 2014 年中期到 2017 年期間已經發生變化，因為實際政策利率轉為正值，貿易差額也有所改善。這一發展的部分原因在於企業 “修補” 資產負債表以及公司削減投資導致生產價格大幅下降。從 2017 年起，亞洲政策利率與通脹保持同步，貿易差額僅略有下降。換句話說，政策處於中性或良性支撐狀態，未出現嚴重過熱的趨勢。

三大風險：全球需求、油價和中國經濟放緩

隨著經濟繼續好轉，有一些關鍵因素需要關注，以評估其穩固程度和風險。首先是全球需求和出口。G3 國家工業產值和進口需求從 2016 年開始復甦，但今年停止加速。這種放緩趨勢表明，亞洲出口增長已經失去上行的動力。風險在於，發達經濟體結束量化寬鬆和進一步上調政策利率導致增長放緩。

其次，就原油而言，根據我們的基本情形假設，我們認為油價在三個月內將上漲至 85 美元 / 桶，然後在 12 個月內降至 75 美元 / 桶。平均而言，亞洲的 CPI 指數將會繼續攀升 0.6 個百分點，而印度尼西亞、菲律賓和印度的貿易逆差可能會繼續擴大，增幅最多可達 GDP 的 0.5%。風險在於，油價飆升將推高通脹並影響貿易差額，這進而會導致貨幣政策加速收緊，並導致來年出現階段性增長疲軟，尤其是那些存在外部赤字的經濟體。為了跟蹤這一形勢，我們將密切關注外匯儲備的下滑和實際貨幣增長的放緩情況。

最後，中國正在實施去杠杆。其信貸週期已經進入末期，對影子銀行的監管加強可能會導致下半年出現更多違約。公司借貸利率尚未見頂。根據我們的基本情形假設，

某些地方政府融資平臺（LGFV）、非核心國有企業（SOE）子公司和高風險房地產借款人將會出現一些還款問題，但情況可控。鑒於較高的整體央行盈利能力、房地產和工業部門產能過剩減少以及貨幣政策軟化，這一問題不算嚴重並且不太可能演變為系統性危機。但風險在於，更高的違約率可能會加劇基礎設施投資放緩並導致投資者更加謹慎。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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