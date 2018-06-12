【胡一帆專欄】中國宏觀：增長放緩在所難免

4 月份中國宏觀經濟數據喜憂參半，投資大幅放慢，消費有所減速，但出口和工業生產數據有所改善。在房地產市場降溫、基建投資放緩、去槓桿持續推進的背景下，下半年經濟增長放緩將更趨明顯。中美在 5 月中發表聯合聲明後，貿易緊張關係有所緩和，但是關鍵分歧仍未解決。

下半年將遭遇更大挑戰

4 月份中國經濟數據喜憂參半。1-4 月固定資產投資按年增速從第一季的 7.5% 下降至 7.0%，主要受基建投資疲軟拖累。零售銷售按年增幅也從 3 月的 9.7% 下滑至 9.4%。政府打擊影子銀行仍在持續之際，社會融資規模和 M2 貨幣供應按年增長依然乏力，分別位於 10.5% 和 8.3% 的低點。但另一方面，4 月份中國出口按年增長 12.9%，一舉扭轉 3 月份負增長 2.7% 的頹勢，但由於高基數效應以及中美貿易摩擦仍揮之不去，未來出口增速仍有放緩之虞。消費者價格指數（CPI）通膨率按年增長 1.8%，較 3 月的 2.1% 有所放慢，主要由於食品價格持續走低，但是降速趨緩。我們預期在房地產市場降溫、基建投資放緩、去槓桿持續推進的背景下，下半年中國經濟增長放緩之勢將更加明顯。

政策力求在去槓桿和穩增長之間達成平衡

從中國央行第一季貨幣政策執行報告來看，貨幣政策仍保持審慎中性。去槓桿仍是政策重點，更多監管措施有望出臺。在一系列強化監管的措施之下，融資成本上升、融資管道收緊，有可能導致今年信貸增長放緩，違約率升高。與此同時，央行應該會保持相對穩定的流動性，以防範系統性風險。例如，從 6 月 1 日起，中期借貸便利（MLF）的合格擔保品範圍將擴大至評等較低的債券，以增加流動性，支持小微企業。我們預期，如有必要，今年央行還將降低存款準備金率，並提供更多借貸便利工具。財政政策方面，我們預期如果經濟形勢惡化或者美國實施對華關稅措施，中國政府將推出更多積極應對的舉措。

中美貿易談判將繼續

中美貿易談判在今年 5 月取得一些進展。雙方於 5 月中旬發表聯合聲明，強調將大幅減少美國對華貿易逆差。之後美國工作小組於 6 月初來北京進行按照行業削減貿易逆差的討論。雖然有建設性進展，但依然存在不確定性。就在雙方達成一定共識之後，美國總統川普突然重申，仍會按照 301 條款對價值 500 億美元的中國出口商品徵收 25% 的關稅，最終徵稅商品清單將在 6 月 15 日公佈。如果加徵關稅果真成行，中國很可能採取報復措施。總之，中美關係已進入 “新常態”，雙方摩擦不僅關乎貿易逆差和匯率問題，而且關乎遊戲規則、市場開放以及智識財產權，甚至價值觀、國家治理、地緣政治衝突等方面。因此，中美衝突有可能持續多年，其間將經歷多個回合的打打談談。