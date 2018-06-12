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【胡一帆專欄】中國宏觀：增長放緩在所難免

(圖：AFP)
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4 月份中國宏觀經濟數據喜憂參半，投資大幅放慢，消費有所減速，但出口和工業生產數據有所改善。在房地產市場降溫、基建投資放緩、去槓桿持續推進的背景下，下半年經濟增長放緩將更趨明顯。中美在 5 月中發表聯合聲明後，貿易緊張關係有所緩和，但是關鍵分歧仍未解決。

下半年將遭遇更大挑戰

4 月份中國經濟數據喜憂參半。1-4 月固定資產投資按年增速從第一季的 7.5% 下降至 7.0%，主要受基建投資疲軟拖累。零售銷售按年增幅也從 3 月的 9.7% 下滑至 9.4%。政府打擊影子銀行仍在持續之際，社會融資規模和 M2 貨幣供應按年增長依然乏力，分別位於 10.5% 和 8.3% 的低點。但另一方面，4 月份中國出口按年增長 12.9%，一舉扭轉 3 月份負增長 2.7% 的頹勢，但由於高基數效應以及中美貿易摩擦仍揮之不去，未來出口增速仍有放緩之虞。消費者價格指數（CPI）通膨率按年增長 1.8%，較 3 月的 2.1% 有所放慢，主要由於食品價格持續走低，但是降速趨緩。我們預期在房地產市場降溫、基建投資放緩、去槓桿持續推進的背景下，下半年中國經濟增長放緩之勢將更加明顯。

政策力求在去槓桿和穩增長之間達成平衡

從中國央行第一季貨幣政策執行報告來看，貨幣政策仍保持審慎中性。去槓桿仍是政策重點，更多監管措施有望出臺。在一系列強化監管的措施之下，融資成本上升、融資管道收緊，有可能導致今年信貸增長放緩，違約率升高。與此同時，央行應該會保持相對穩定的流動性，以防範系統性風險。例如，從 6 月 1 日起，中期借貸便利（MLF）的合格擔保品範圍將擴大至評等較低的債券，以增加流動性，支持小微企業。我們預期，如有必要，今年央行還將降低存款準備金率，並提供更多借貸便利工具。財政政策方面，我們預期如果經濟形勢惡化或者美國實施對華關稅措施，中國政府將推出更多積極應對的舉措。

中美貿易談判將繼續

中美貿易談判在今年 5 月取得一些進展。雙方於 5 月中旬發表聯合聲明，強調將大幅減少美國對華貿易逆差。之後美國工作小組於 6 月初來北京進行按照行業削減貿易逆差的討論。雖然有建設性進展，但依然存在不確定性。就在雙方達成一定共識之後，美國總統川普突然重申，仍會按照 301 條款對價值 500 億美元的中國出口商品徵收 25% 的關稅，最終徵稅商品清單將在 6 月 15 日公佈。如果加徵關稅果真成行，中國很可能採取報復措施。總之，中美關係已進入 “新常態”，雙方摩擦不僅關乎貿易逆差和匯率問題，而且關乎遊戲規則、市場開放以及智識財產權，甚至價值觀、國家治理、地緣政治衝突等方面。因此，中美衝突有可能持續多年，其間將經歷多個回合的打打談談。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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