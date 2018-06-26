新潤通過每股配息1.5元 今年穩定推案明年進入豐收期

新潤興業 (6186) 今(26)日召開 2018 年股東常會，由董事長黃文辰主持，會中承認 2017 年度營業報告書及財務報表，並討論通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.5 元，以今 (26) 日收盤價 15.6 元計算，現金殖利率為 9.62%，近五年平均現金殖利率為 8.18%，黃文辰表示，未來營運策略目標希望保持現金殖利率穩定。受惠新北市淡水「峰采 - 陽光區」、「峰采 - 海灣區」及新莊副都心「都峰苑 Ⅱ」等建案認列挹注營收，2017 年度合併營收達 11.3 億元、稅後淨利 575 萬元、每股盈餘 0.08 元，新潤興業在房市盤整期，仍持續購地布局，去年推出桃園高鐵特區「明日禾禾」以及新北市板橋永翠特區「翠峰」，目前平均銷售逾 7 成，其中「明日禾禾」預計於今年底完工交屋，「翠峰」將於 2019 年底完工交屋。



今年房市調控回歸市場機制，剛性需求的遞延買盤回流，加上新台幣升值等利多加持，置產需求逐步回溫，新潤興業今年營運重心，除「峰采 - 陽光區」及「明日禾禾」建案完工交屋，今年預計銷售及興建的建案包含新北市板橋永翠特區「翠峰」，及桃園高鐵特區合建案「新潤 A18」建案，合計銷售戶數達 600 戶，預計總銷金額達 47 億元，將於明年底完工交屋；而明年預計興建包含，新北市三重福德南段「橋峰 168」、「林口 A7 住宅區」及「幸福莊園 Ⅱ 期」，預計總銷金額為 48 億元，合計銷售戶數達 500 戶，將於後年陸續完工交屋，以及未來規畫推案的「淡水 Ⅲ 期」、「土城」等案。黃文辰表示，公司維持穩定推案，業績挹注來源無虞，預估 2019 年將進入豐收期，營運表現可望穩定向上。



去年推出「挺青年 - 成家優惠方案」鼓勵青年安心成家購屋，今年加碼推出「你換屋，我繳息」優惠方案，皆深獲好評，迎接房市剛性需求，新潤持續多元一般自用住宅業務開發，以市區及成熟商圈附近合建案為主，產品設計以中小坪數為主，價格具競爭力，支持年輕人存房成家，未來規畫推案，挺青年優惠方案，將持續進行，減輕年輕人購屋壓力。

