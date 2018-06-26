凱基銀炒匯損失2.4億 金管會重罰800萬元

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行 4 月下旬爆出外匯交易員進場操作加拿大幣大虧新台幣 2.4 億元，金管會今 (26) 日針對此案重罰凱基銀 800 萬元，並命凱基解除交易員職務，及停止交易員主管執行職務 3 個月。對此凱基銀行發言人何明珠表示，目前相關風險控管的缺失已改善完成，對主管機關的裁罰結果予以尊重並配合辦理。

凱基銀行柯姓交易員去年 9 月已調為「利率及信用交易科」交易員，沒有辦理「匯率及商品交易科」的交易權限，但黃姓交易部門主管仍指示柯姓交易員協助外匯科策略部位進行外匯交易。

不過，黃姓主管原本只是要柯姓交易員協助同仁交易，但最後柯姓交易員卻在 3 月期間的夜間交易時，以其他交易員的權限，於該行電子下單系統進行外匯交易，共交易 1200 支（約 12.6 億美元）的加幣，但加幣卻在今年 2、3 月重貶，該交易員操作方向錯誤，最後造成 816 萬美元（約新台幣 2.4 億元）的損失。

金管會表示，柯姓交易員明明已經沒有外匯交易權限，為何凱基銀行還會請柯姓行員支援外匯交易，顯示凱基銀行在辦理外匯交易有多項「內部控制三道防線」未發揮功能，因此決議重罰 800 萬元，並停止夜間交易 3 個月，並命令凱基銀解除柯姓交易員職務，及停止交易員黃姓主管執行職務 3 個月。