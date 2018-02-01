新潤興業今年營收將成長 推案金額估達60億元

上櫃建商新潤興業 (6186-TW) 董事長黃文辰今 (1) 日指出，今年油價較去年有 10% 漲幅，帶動國際原物料價格的上揚，在國內房市表現上，除開發商在價格的調整，房市也將自谷底去化盤整向上，新潤將鎖定 2 房低總價市場持續推案。

黃文辰在今日新潤感恩晚會前，接受訪問並作以上表示。

新潤興業今年推案量約 60 億元，包括林口的 A7 住宅案 20 餘億元，桃園高鐵特區合建案 30 餘億元，另有 8 億元總銷的三重合建案。黃文辰指出，新潤目前仍鎖定 2 房為主的低總價市場，而去年推出低自備、低月付的青年優惠付款方案，確實創造熱銷，今年也會持續推出青年優惠方案，並專注提升品質，期望今年表現優於去年。

新潤興業董事會決議辦理 3 億元現金增資案，已獲金管會證期局申報生效，新潤興業此市場公開資金募集案，暫訂以每股溢價 13.7 元發行，預計募集 4.11 億元。新潤興業此資金募集主要將用於支應建案工程款，預計 3 月完成募集。

新潤興業目前股本 7 億元，去年前 3 季營收 6.14 億元，稅後虧損 3166 萬元，較前年同期轉盈為虧，每股淨損 0.45 元。去年營收 11.3 億元，年減 50.22%，法人估新潤興業 2017 年營運在損益兩平，而 2018 年營收將達 13 億元。

新潤興業去年「都峰苑 II」全部交屋入帳，今年位於淡水的兩大新案─「峰采－陽光區」與「峰采－海灣區」也有餘屋可銷售，「明日禾禾」也將在今年交屋，「明日禾禾」建案總銷約 10 億元，已售出 5 成。