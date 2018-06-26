鈊象上半年獲利優去年同期 下半年雙引擎推升營運動能

鈊象 (3293-TW) 今 (26) 日召開股東會，鈊象表示，首季應是今年低點，第 2 季在中國增加模擬機型機台的銷售下，營收表現可望優於第 1 季，上半年整體獲利也可望優於去年同期，第 3 季在遊戲機台方面，中國與東南亞市場需求可望回溫，而行動遊戲第 2 季已洽談 4 款手遊授權，第 4 季可望貢獻營收。

展望第 2 季，鈊象表示，首季應是今年營運低點，第 2 季遊戲機台方面受到中國市場去化庫存與馬來西亞受到大選干擾影響，市場需求不明顯，不過，可望在中國市場增加模擬機型機台的銷售下，帶動營收成長，營運表現可望優於第 1 季。

整體而言，鈊象表示，上半年營收受到遊戲機台市場波動，較去年同期減少，不過，隨著行動遊戲與海外授權等高毛利收入比重逐漸提升，加上新台幣貶值，可望帶動上半年整體獲利優於去年。

展望第 3 季，鈊象表示，遊戲機台方面，第 3 季銷售重心將在中國與東南亞市場，預期中國市場存貨去化可望好轉，東南亞市場也可望回歸正常需求，加上第 3 季將推出新版彩票機產品，挹注下半年營運動能。

行動遊戲部分，鈊象指出，除原有的自製產品如《金猴爺》、《金好運》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》等 App 外，第 2 季已洽談 4 款手機遊戲，分別授權中國與東南亞市場，第 3 季將配合代理商調整授權遊戲內容，盼能於第 4 季授權遊戲時，有較明顯的營收貢獻。

鈊象日前公布 5 月自結數， 5 月稅前盈餘 9658.4 萬元，稅前 EPS 為 1.37 元；4 月與 5 月稅前盈餘共 1.85 億元，稅前 EPS 則為 2.63 元，4 月與 5 月稅前盈餘已達第 1 季的 96.8%，6 月在機台出貨持續增溫下，第 2 季表現可望輕鬆超越第 1 季。