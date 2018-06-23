【IPO追蹤】雷軍今早在香港記者會怎麼辦回應估值問題

「小米是一家全球罕見的全能型公司，估值應為騰訊乘蘋果的估值。」6月21日，小米在香港香格裏拉酒店召開投資者推介會，小米創始人雷軍對備受爭議的估值問題如此回應。自從小米籌備赴港上市以來，對於其估值的爭論和質疑從未停止。

雷軍今早在香港舉行的記者會，對估值的問題，雷軍說，把硬件，互聯網服務和電商放在一起，能具備這種能力的公司，小米是唯一一家，我更在乎小米是一家獨一無二的公司，怎麽來表達獨一無二呢？就好像20年前我們接觸互聯網公司一樣，小米可能是一種新物種，未來一段時間可能一步一步會有更多像小米一樣的公司誕生，具體叫什麽不重要，肯定要理解的這種公司所能具備的強大競爭力，如果沒有這樣的商業模式，小米是不可能取得過去一系列的世界紀錄的。

他認為，手機行業的未來十年會緩慢增長，不會像過去一樣高速增長，但手機行業去年銷售14.7億台，小米去年銷售了9000多萬台，就算手機行業不增長小米也有巨大的增長空間，第二點是品類擴張，小米已經擴張到一百多個品類，還可以繼續拓展，第三個驅動因素是，小米已經進入了74個國家，還有很多國家沒有進入。他還認為互聯網服務方面，日活還在增長，電視盒子日活達到1200萬台，在海外還可以繼續推展互聯網服務業務。他認為未來獲得十倍以上的成長空間是能看得到的。

來源：新浪財經

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