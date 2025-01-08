華為第一！陸手機啟動量小米衝第二蘋果遽降17.3% 雷軍：小米15和REDMI K80太暢銷

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-08 12:12

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根據權威市場研究機構數據，去年第四季中國手機市場新機啟動量排名中，華為、小米 (01810-HK) 和蘋果 (AAPL-US) 分別佔據前三位，新機啟動量分別為 1308.78 萬支、1243.22 萬支跟 1241.17 萬支，市佔率分別為 18.04%、17.14% 與 17.11%。

去年全年來看，國產廠商包攬前三，華為、小米則憑藉高速成長拿下第二與第三，蘋果則排第四。

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去年第四季，主要品牌都在去年末季進行新旗艦手機大戰，小米推出小米 15 系列和 REDMI K80 系列，華為則發表 Mate 70 系列，在 11 月和 12 月的數據成長主因是這兩款新機銷量迅速成長。

華為能拿下第一主要是因為 Mate 70 系列的發布，此前有研究機構預測 Mate 70 系列在生命週期內銷量可突破 1000 萬支，而小米能擁有如此優秀的表現主要在於小米 15 系列和 REDMI K80 系列的發表。根據官方數據，小米 15 系列開賣不到 10 天，銷售超過 100 萬支，K80 系列僅用 10 天銷售突破 100 萬台。

對於這一亮眼的成績，小米集團創辦人兼執行長雷軍表示，這主要歸功於小米 15 系列以及 REDMI K80 系列的熱銷。

這兩款旗艦機型憑藉其出色的性能、創新的設計以及親民的價格贏得了衆多用戶的青睞。

此外，雷軍還特別提到今年初才發表的另一款重磅產品 REDMI Turbo4。「2025 年剛發佈的 REDMI Turbo4 也很受大家歡迎。期待今年第一季度的表現。」

排名第四的則是 vivo（含 iQOO），新機啟動量年增 11.6% 至 1145.66 萬支，原因在於 X200 系列的發表，

榮耀則排名第五，新機啟動量 962.28 萬支，年減 13.4%，其他品牌的市佔率則約為 18.66%。