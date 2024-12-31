雷軍開出年薪千萬 親自出馬挖角95後「AI天才少女」 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-31 16:30

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陸媒報導，小米創辦人雷軍親自出馬，開出人民幣千萬年薪的條件挖角被譽為「AI 天才少女」的 95 後羅福莉，領導小米 AI 大模型團隊。羅福莉是中國國產大模型 DeepSeek「DeepSeek-V2」的關鍵開發者之一。

《新浪財經》引述知情人士透露，雷軍認為小米在 AI 大模型領域發力太晚，於是親自出馬挖角。

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報導稱，為了邀請羅福莉加入小米，雷軍展現極大的誠意和熱情，他安排一場精心準備的會面，地點選在小米總部的科技展廳，該地展示小米最新的科技成果和未來的願景。

小米 AI 實驗室的大模型團隊自 2023 年 4 月成立以來，已擴展至 1,200 多人，單是北京就開放了 59 個大模型相關職位。另有媒體報導稱，小米目前擁有 6,500 張 GPU 的算力資源，並計劃建置萬卡級 GPU 集群。

公開資料顯示，羅福莉本科就讀於北京師範大學電腦專業，碩士畢業於北京大學電腦語言學專業。她 2019 年在北大讀碩士時，在人工智能領域頂尖國際會議 ACL 發表了 8 篇論文，登上知乎熱搜，她提出的詞義消歧方法和文本風格轉換框架在業界引發轟動。

羅福莉研究所畢業後，先進入阿里達摩院做人工智能研究，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院 AliceMind 開源項目，主導開發多語言預訓練模型 VECO。

直至 2022 年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模和算法研究，後跳槽至 DeepSeek 擔任深度學習研究員，參與研發 MoE 大模型 DeepSeek-V2。