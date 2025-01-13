雷軍身家暴增逾5千億！小米創高後回檔一成 今開低逾3%但去年飆漲1.4倍
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-13 10:09
小米 (01810-HK) 股價今 (13) 日開低逾 1% 至每股 33.2 港元，自 3 日創歷史新高 36.25 港元迄今回檔逾 8%，但去年一整年則大漲 1.4 倍，小米董事長雷軍身價也因此翻倍。
根據彭博億萬富豪指數，2024 年雷軍財富成長高達 153 億美元 (約 5085 億台幣)，2024 年底其價達到 296 億美元 (約 9839 億台幣)。
《財富中文網》報導，小米股價的優異表現與小米汽車的暢銷有很大關係。市場對其未來寄予厚望。雷軍在去年 12 月 31 日晚間的跨年直播中透露，光在汽車研發上就耗資超過 130 億人民幣，加上工廠建設、員工工資等，目前已經超過 300 億元。
雷軍承認小米汽車的表現出人意料表示，並稱他去年初曾調查業內對於小米 SU7 銷量的預測情況，大部分都不看好小米 SU7，認為能有 2000 輛的月銷量就不錯了。雷軍在內部下達 7 萬輛的任務，供應鏈的備料定為 7.6 萬輛。截至去年 12 月 28 日，小米 SU7 全年交付量超過 13 萬輛。
小米造車是在 2021 年 3 月 30 日，當時雷軍稱這是人生最後一次重大創業專案，並願為此押上人生全部的聲譽。自去年 4 月小米 SU7 開始交付以來，SU7 一直處於供不應求的狀態。
小米總裁盧偉冰上月中表示，現在下單小米汽車仍需等待 4 到 5 個月，有部落客甚至調侃稱「別人銷量是看銷售能賣多少，小米銷量是看工廠能產多少。」
進入 2025 年，雷軍給小米汽車定下交付 30 萬輛的目標，市場預期將會更高。雷軍表示，30 萬輛不是一個輕鬆的指標，比亞迪用了十年才超過 30 萬輛，很多車廠幹了 10 多年銷量都沒超過 30 萬輛。
按雷軍設想，小米將有望在兩年內達到年銷量 30 萬輛的目標，一舉躋身造車新勢力前列，這可能就是雷軍說的後發優勢。
市場預估，小米汽車將在今年上半年轉虧為盈，或許就在 2025 年上半年，而 20% 毛利率是獲利分水嶺。隨著銷量的進一步提升，小米汽車有望很快實現獲利。此前，賽力斯花了 4 年多才獲利，理想用了 8 年，特斯拉用了 17 年，小米可能只需 1 年。
除電動車業務外，小米在智慧手機、物聯網 (IoT) 與生活消費品方面表現也相當不錯。
在經歷兩年寒冬後，智慧手機出貨量在 2024 年逐漸回暖。Canalys 數據顯示，小米手機全球市場出貨量連 17 季排前三，僅次於三星和蘋果，在中國的排名和市佔率也在不斷提升。小米去年第四季以 1243.2 萬支啟動量排第二名，僅次於華為，並擠下蘋果。
中國政府上周二 (8 日) 也公佈更大的消費品補貼政策，其中手機、平板電腦、智慧手表也被納入補貼範圍，售價 6 千人民幣以內最高補貼 500 人民幣，小米也有望受惠。
小米在 IoT 與生活消費品銷量也在不斷提升。雷軍在去年 12 月 31 日晚間的跨年直播中表示，小米在確認「人車家全生態」戰略後，近年來開始在大家電領域持續發力。
根據小米去年第三季財報，loT 與生活消費品業務收入 261.02 億人民幣，年增 26.3%，其中大家電表現突出，其中電視出貨量近 165 萬台，國內市佔率達 20%; 小米空調出貨量超 170 萬台，年增逾 55%，小米冰箱出貨量超 81 萬台，年增逾 20%，洗衣機出貨量超 48 萬台，年增逾半。在各類大家電線上市佔率排名中，小米均擠進前五，有望重塑市場格局。
小米的強勢攪局已經引發某種程度上的鯰魚效應，格力電器董事長董明珠也坐不住了。董明珠此前曾公開表達對小米空調不滿，認為小米空調自稱第一且全靠別的廠家做產品，缺乏「核心技術」。
上月受訪被問及有關小米空調問題時，董明珠稱小米因專利侵權向格力賠償人民幣 50 萬元。小米集團總裁盧偉冰則回應稱感謝董明珠經常幫小米宣傳，並表示企業應該與時俱進。
在市場都在談論生意難做之時，小米表現顯得相當另類，但也並非沒有原因。一直以來，小米堅持性價比和技術創新，雷軍也以謙遜和親民的形象頗受年輕人歡迎。55 歲的雷軍的抖音帳號粉絲數已突破 3700 萬，微博粉絲數突破 2500 萬，他也被認為是最懂年輕人的企業家。
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