制裁8年無用！大疆無人機市佔仍稱霸全球 美媒：創辦人實在強得「可怕」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-03 12:00

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從一個小小的創業想法到領先全球的無人機製造商，再到被美國制裁 8 年仍牢牢佔據全球 70% 市場，依舊稱霸全球，大疆創新 (DJI) 創辦人汪滔的故事充滿了熱情與創新。

《華爾街日報》曾形容 DJI「先進得不像一家中國企業，是全球都在追趕的中國公司！」，並指汪滔今年只有 45 歲卻只用短短七年穩佔世界第一，實在厲害到令人覺得「可怕」。

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大疆的成功離不開持續技術創新。無論是精靈系列還是禦系列，每個產品推出都引起市場轟動。汪滔和他的團隊始終堅持以使用者需求為導向，不斷推陳出新，讓無人機變得更聰明、方便。

如今的大疆不僅是無人機製造商，它還涉足農業、安防、影視等多個領域，為各行各業帶來前所未有變革。

事實上，很難想像將公司做到橫掃世界的汪滔其實以前是個「學渣」，大三竟敢從華東師範大學直接退學，申請上史丹佛、MIT 等頂尖名校，但 0000 成績一般，被世界一流大學拒絕，最終落腳香港汪滔進入香港科技大學，

汪滔曾參加兩次機器人大賽，成績平平不說，還摔壞好幾台航太模型，但接連失敗卻讓他萌生更狂想法。他想做一個能自動控制直升飛機的飛行系統，還要實現直升機的空中懸停。

但他的想法在當時有如異想天開，汪滔卻非要將此作為畢業設計，結果演示失敗，飛機從半空中掉下，他的畢業設計勉強得了 C，後後來又因經常曠課搞研究，兩年的研究生課程，讀了足足 5 年才拿到學位。

不過，汪滔卻越挫越勇。2006 年 1 月，汪滔做出第一台航模樣品，與此同時還拿著籌到的 200 萬港幣在深圳一間不到 20 平方公尺的倉庫創辦了大疆公司，但期間經歷數次崩盤，團隊人員不斷流失，最後只剩汪滔自己。

創業艱難令汪滔快崩潰，但他仍硬挺過來，到 2007 年拿到新資金後終將公司從生死線上拉了回來。

2008 年，大疆首款直升機飛控系統面世，在全球海拔最高寺廟西藏絨布寺，汪滔帶著這款名為「珠峰號」的無人機進行測試。這是人類史上首次採用空中機器人對珠峰地區進行飛行測試和航拍。

2013 年，大疆推出無人機「大疆精靈」，集飛行器及飛行和圖像傳輸於一身，這是一次劃時代的產品創新，大疆也就此一舉成名，之後隨著「精靈 2」、「精靈 3」先後問世，大疆無人機迅速佔領全國 9 成市佔率。

2019 年底，美國《時代週刊》列出一份 10 年來最佳電子產品榜單，大疆無人機名列其中，汪滔和賈伯斯站在一起，這是一個技術人員所能達到頂峰。

值得注意的是，全世界大疆市佔率最高國家在美國。

汪滔說：「大疆的成功源於始終專注於產品的態度，源於不懈的努力和追求，更源於忘我的犧牲和付出。」

但大疆的成功讓很多人開始垂涎三尺，自 2016 年開始，美國便從市場、專利、軟體等各方面對大疆實施限制。

當時有不少人唱衰大疆，認為大疆這次一定會被「封殺」，但直到今天，美國長達 8 年的圍追堵截後，大疆仍是無人機領域的全球第一。

在打壓之下，大疆直接強硬反擊，以漲價應對關稅，且看好市場找不到替代品。大疆如此硬氣只因一直堅持自主創新，每年申請專利近千項。