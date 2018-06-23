【IPO追蹤】雷軍：小米估值應為騰訊乘蘋果

「這次550億美元的定價，就是我也不想開價了，你們隨便開吧。總不至於連550億美元都不值吧？」雷軍說道。

「小米是一家全球罕見的全能型公司，估值應為騰訊乘蘋果的估值。」6月21日，小米在香港香格裏拉酒店召開投資者推介會，小米創始人雷軍對備受爭議的估值問題如此回應。

自從小米籌備赴港上市以來，對於其估值的爭論和質疑從未停止。

據悉，目前小米的估值在539億美元至698億美元之間，行使超額配售權後，估值為543億美元至703億美元，遠低於此前700億美元至1100億美元的估值區間，也低於高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信裏昂證券、瑞信等機構給出800億至940億美元的估值。

而市場的爭論點在於：小米到底是一家科技公司還是一家硬件公司？

在今天的推介會上，雷軍重新用「新物種」定義了小米，他說，「過去一個星期我終於想明白了，小米是全球罕見的，同時能做電商、硬件、互聯網的全能型公司。」

雷軍進一步解釋，新物種往往沒有天敵，很快可以蔓延猖獗，高速成長。

「我不care小米是不是互聯網公司。很多人問我到底是給小米騰訊的估值還是蘋果的估值，我說我要騰訊乘蘋果的估值，因為小米是全能型的」。

在推介會上，雷軍以小米的「全能」為底氣，他認為小米的商業模式遙遙領先，未來還有可持續的股權變現的收益。後也暗指此前700億美元-1000億美元的估值實有自身先進的業務模式和公司價值作為支撐。

「這次550億美元的定價，就是我也不想開價了，你們隨便開吧。總不至於連550億美元都不值吧？」雷軍說道。

雷軍今日還反覆提及2014年底小米估值450億美元的第五輪融資。他指出，投資者之所以在三年半前就給出這樣的估值，也是因為他們看到的是小米未來10年、20年的的發展，因為小米是獨一無二的。

在雷軍看來，手機行業還有超過5倍的增長。去年智能手機銷售14.7億部，小米賣了9000萬部，「手機行業一定是一個你死我活的淘汰賽，至於如何搶用戶，過去怎麼搶，今天就怎麼搶，未來也會搶過來」。

雷軍還表示，小米國際業務增長迅猛，但是空間還很大，全世界還有很多地區小米並沒有進入。「每天看著世界地圖，我都心潮澎湃」。

此外，雷軍稱，未來10年，世界上最大的手機公司極有可能是一家中國公司，不是華為，就是小米。「有極大的概率，就是小米」。

「好的公司靠利潤，偉大的公司靠人心。小米要做偉大的公司。」雷軍說道。

來源：界面

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