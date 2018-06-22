「影響力博弈」：亞馬遜遊說政府費用五年猛增400% 趕超一眾巨頭

美國商界有一句名言:「如果你不能戰勝對手，那就加入他們。」亞馬遜（Amazon）就是這麼做的。

不過，亞馬遜瞄準的當然不是競爭對手，而是美國政府——為了避免被政府過多地影響，他們乾脆把自己變成了一支能夠給政府施加影響的龐大力量。

華爾街日報發了一篇長文介紹了亞馬遜在遊說政府方面的巨大改變：

20 多年前，當貝佐斯 (Jeff Bezos) 創建亞馬遜之時，他希望這家網上書店能遠離政府，還曾為了避稅而考慮過把總部設在一個印第安人保留地區。

但此一時彼一時。如今的亞馬遜已經從小小的網上書店長成一個龐然大物，與聯邦政府的關係也盤根錯節。貝佐斯在華盛頓建立了全美最大的遊說團隊之一，其規模超過埃克森美孚、沃爾瑪等一眾巨頭。

彭博社稱，亞馬遜針對政府機構的遊說行動超過任何一家同行業科技公司。從美國國會和白宮到美國航空航天局，它的存在感高到令人震驚的程度，因為除了谷歌之外，它超過了所有同行。

過去五年，亞馬遜的遊說開支增長了 400%，增速遠超同行，僅去年就接近 1300 多萬美元，前一年為 1100 萬美元。相比之下，谷歌母公司 Alphabet 去年的遊說支出總額為 1800 萬美元。

曾在前總統小布希（George W. Bush）政府擔任高級資訊政策制定官員的 Bruce Mehlman 是這麼形容的：

短短幾年時間，亞馬遜悄然從一隻吉娃娃成長為了大丹犬（也稱德國獒）。

華爾街日報評論稱：亞馬遜已經從一家不起眼的創業公司變身為美國最具影響力的公司之一，許多業務都可能受到大力遊說的影響，也可能通過遊說改變業務甚至政策，因為他們有一些業務就把政府列為主要客戶。

事實上，不只是亞馬遜，美國科技巨頭全部都在加大遊說開支，比如 Facebook 、谷歌、Twitter。而在這場有關影響力的「無硝煙的戰爭」里，在那些雲集在白宮政權周圍的遊說大軍中，亞馬遜無疑是其中實力最強勁、力度最猛的一員。

亞馬遜甚至考慮把第二總部設在白宮所在的華盛頓地區，那將意味著亞馬遜有望成為美國政治圈的重要組成部分。未來 20 年，第二總部將帶來超過 50 億美元投資。

遊說之戰：拳打同行，腳踢川普

在「作戰場地」集中在華盛頓政權中心的這場遊說戰爭里，亞馬遜必須雙線作戰。

一方面，亞馬遜與同行業競爭對手打得不可開交。他們需要與谷歌、甲骨文和微軟爭奪利潤豐厚的政府雲端運算業務，還要與家得寶（Home Depot）等巨頭搶奪政府的辦公用品業務，並且必須與沃爾瑪、eBay 等公司圍繞稅收政策問題展開激戰。

另一方面，亞馬遜必須面對的最大挑戰正是美國總統本人——川普。

川普經常攻擊貝佐斯和亞馬遜，痛陳他們避稅、逼迫傳統零售商倒閉，還把美國郵政總局（USPS）當成送貨小弟。他想讓 USPS 對亞馬遜的收費翻倍。華爾街見聞曾提到，今年 3 月末到 4 月中旬，亞馬遜遭遇川普猛發 Twitter 的怒火五連擊，市值大舉蒸發 200 多億美元。

但《紐約時報》稱，USPS 一直經營不善，財務狀況岌岌可危，正是亞馬遜帶來的巨大業務量令其免於破產境地。

為何川普死死揪住亞馬遜不放呢？貝佐斯在 2013 年出資 2.5 億美元收購了《華盛頓郵報》(Washington Post)，這份報紙自從川普上台以來就動不動曝出一些關於川普的負面猛料。

今年 3 月，《華盛頓郵報》發文介紹了川普政府在審查官員任命過程中存在的問題。此後又發文稱，川普越來越特立獨行，與時任白宮幕僚長約翰 · 凱利 (John Kelly) 和其他「調和力量」的關係變得疏遠。這些只是負面報導的一部分，其餘還包括質疑和調查川普的慈善捐款，當時那篇報導甚至獲得了新聞界最高獎普利策獎。

川普毫不掩飾他對於《華盛頓郵報》的厭惡。他經常高調抨擊這家報紙，說他們大肆製造「假新聞」，還在乘坐空軍一號從西弗吉尼亞州返回華盛頓時對隨機記者稱，亞馬遜並不是在公平競爭，他們做出了大量遊說努力，《華盛頓郵報》就是其中一名說客。

有一些國會議員也對亞馬遜不滿。佛蒙特州參議員伯尼 · 桑德斯 (Bernie Sanders) 就批評亞馬遜對待雇員的方式。

為此，亞馬遜通過國會官員發起魅力攻勢，向外界展示自己給普通民眾帶來的好處。去年，亞馬遜近 20 年來首次遊說美國司法部，後者負責管理反壟斷、國家安全和企業不當行為等事宜。

亞馬遜招募了十多家外部遊說公司，總計動用近 100 名說客，在多個領域展開遊說，包括：無人機、自動駕駛汽車和航空貨運；網路安全、數據隱私和知識產權侵犯；雲端運算和五角大樓採購；以及稅收和食品補助券等。英國金融時報 4 月份稱，亞馬遜的內部遊說雇員數量自從川普上台以來翻了一倍，增至 28 人，超過谷歌（13 人）、Facebook 和蘋果（各為 8 人）。

金融時報稱，從前任總統歐巴馬執政的最後幾年開始，亞馬遜用於外部和內部的遊說支出急增。從 2014 年第第一季到 2017 年第第四季，相關支出增長了三倍。

與此同時，貝佐斯也在積極打造個人關係網。

2016 年，貝佐斯斥資 2300 萬美元購買了華盛頓 Kalorama 社區最大的住宅之一，面積超 2500 平方米。川普的女兒伊萬卡一家和歐巴馬夫婦就住在附近。今年 1 月，他參加了媒體、政界和企業精英俱樂部 Alfalfa Club 舉辦的正裝晚宴，其他嘉賓包括伊萬卡、前總統小布什、國防部長 Jim Mattis 和羅姆尼 (Mitt Romney) 等人。

貝佐斯和亞馬遜的高管一直沒有公開回應川普的抨擊。華爾街日報援引一名了解亞馬遜策略的知情人士說：

就算熊咬你的手臂，也不要去戳它，因為它可能會吃掉你的頭。

成效顯著

亞馬遜的遊說行動應該說頗有成效。

2012 年總統選舉期間，歐巴馬連任競選活動中所使用的技術就來自亞馬遜旗下雲端運算部門 Amazon Web Services。亞馬遜還贏得了從中央情報局 (CIA) 到史密森尼學會 (Smithsonian Institution) 等政府部門客戶的合約。

如今，亞馬遜希望政府能批准其利用無人機遠距離投遞包裹。貝佐斯擁有的火箭公司 Blue Origin LLC 則希望贏得 NASA 和國防部的合約。

華爾街日報稱，據美國顧問公司 GBH Insights 測算，亞馬遜約有 10% 的收入和利潤來自政府合約。此人預計，今年亞馬遜與政府的雲端運算合約規模將為 28 億美元，明年將進一步增至 46 億美元。而就在 2015 年，這一數字還不到 3 億美元。