臉書股價衝破200美元 祖克柏財富準備超車巴菲特

臉書 (FB-US) 創辦人兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 的財富拜臉書股價創歷史新高之賜，淨資產即將超過目前全球富豪排名第三的股神巴菲特。

現年 34 歲的祖克柏和 87 歲的巴菲特，整整相差了 53 歲，在臉書股價突破 200 美元後，個人資產來到 816 億美元，今年以來的資產增加了 88 億美元，和巴菲特的資產差距僅只剩 2900 萬美元。

臉書受到用戶個資外洩醜聞的影響，股價曾波段下跌達 18%，但隨後自 3 月 27 日的低點 152.22 美元反彈至創新高的 202 美元，反觀巴菲特旗下的波克夏近期則一路走低，從 3 月 9 日的 31 萬 9600 美元跌到 28 萬 5000 美元，此消彼長之間，兩人財富大為拉近。

臉書股價已突破 200 美元。

臉書股價近期反彈，同時也讓該公司大股東受惠，營運長 Sheryl Sandberg 的身家來到 18 億美元，技術長 Michael Schroepfer 持股 0.05%，股價價值也來到 2.25 億美元

根據彭博全球富豪 500 強的排名顯示，祖克柏目前在全球富豪的排名不但坐四望三，同時也開始緊追亞馬遜創辦人貝佐斯的財富 1448 億美元；至於目前排名第二的仍是微軟創辦人，其身家為 928 億美元。

祖克柏 2004 年創立臉書，當時還只是一名 19 歲的哈佛大學生，大二時正式輟學投入臉書營運，目前臉書已擁有全球 20 億個活躍用戶。

據 WealthX 的資料顯示，祖克柏 98% 的財富來自持有的臉書股票，他還擁有位於加洲 Palo Alto 價值 900 萬美元的房子，和估計價值 1 億美元的夏威夷土地及流動資產。

週三臉書股價在旗下熱門圖片社交應用 Instagram 宣布月活躍用戶數量超過 10 億後大漲 2.3%，當日祖克柏身家水漲船高，一夕增加 17 億美元的財富。

據《彭博社》報導，巴菲特的淨資產一直在下降，主要因為他在做慈善事業所致。

而祖克柏也同樣致力於慈善事業，2015 年，祖克柏夫婦宣布將持有的 99% 臉書股票贈與和夫婦同名的慈善組織 Chan Zuckerberg Initiative 基金會。