大空頭的反思：我們為什麼還在做空美股

今年第二季，美股出現明顯的「逼空大戰」，每逢低點便有大量資金買入，推高股價。

這在科技股身上表現得尤為明顯。在這種強勢買入下，主動投資經理重新開始全力配置美股；美股小盤股和科技股已經收回了今年年初大跌的全部失地，羅素 2000 指數和那斯達克指數重新升至紀錄新高。

空頭在這一過程中當然受傷慘重。Russell Clark 執掌的「全球最看空對沖基金」Horseman Global，就是受害者之一。

儘管今年以來，大空頭 Horseman Global 仍有 4.33% 的收益，但超過 45% 的股市凈空倉，還是讓該基金在 4 月虧損了 2%，5 月進一步虧損 0.80%。

不過儘管如此，Russell Clark 仍然堅定做空，並在致投資者信中詳細闡述了當前資產配置的邏輯。

總體來說，今年，市場都在和我對着幹。但我們仍然堅定我們的空倉策略。事實上，我們在這麼多的領域與「共識」相悖，反而讓我更興奮而不是更擔憂。

正如 CIO Russell Clark 本人所言，「鑒於到我們已經好幾個月屢戰屢敗，現在似乎是個合適的時機，來呈現我們的基礎理念。」空頭亟需以強說服力的證據，挽回投資者的信心。

具體來看，Horseman Global 仍然在做多商品和債券，並做空美股。對於商品，致投資者信提到，商品價格走高的趨勢仍在延續，並且開始蔓延到農產品。

一系列數據證明供應仍然緊張，也反映了中國的限產政策。中國的鐵礦石產量已經下降了 50%，尿素的出口腰斬過半，該國國內的鋼鐵、焦煤和水泥價格持續維持在高位。

對於該基金堅定做空的美股，Russell Clark 提到，「令人興奮的是，一種曾有先例的模式再次出現。利潤和估值高企，商品和利率同時在上升；儘管基本面開始惡化，但股市動能和 ETF 產品仍在將更多地資金引入科技股一類的『絕對致勝』領域。」

Russell Clark 認為，這和 2008 年的情況很相似——上半年由新興市場和商品主宰，這兩個市場的投資者當時賺得盆滿缽滿，然而到了下半年，一切突然急轉直下。

Russell Clark 具體分析了幾個有做空前景的行業。對於半導體，Russell Clark 認為隨著加密貨幣的「挖礦」需求下降，智慧型手機的銷量放緩加上中國的相關供應上升，半導體產品的價格下跌。而相關股票卻漲跌不一， Russell Clark 認為這裡有做空機會：

我喜歡股價分化，分化通常會導致崩盤。

對於電腦遊戲領域，Russell Clark 認為，數據顯示遊戲的增長空間亦有限，網易作為中國第二大遊戲公司，今年以來股價已經下跌了 30%；醫藥也是一個股價可能走低的行業，因 FDA 持續批准越來越多的新藥，競爭激烈令藥品價格下跌。

對於美元，Russell Clark 認為，美國國際投資凈部位 (NIIP) 維持在紀錄新高，加上財政赤字和經常項目赤字雙雙擴大，美元的弱勢基礎仍在。目前的走高「最好的解釋是」，今年較早時候美元出現了創紀錄的空頭部位，目前只是利空出盡帶來的利多。