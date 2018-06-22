以史為鑑 上一次美歐關稅大戰的結果：美國汽車產業崛起

6 月 21 日周四，全球貿易局勢再度緊張，歐股創近兩個月新低，道指跌近 200 點八連陰，美債價格走高。周五，亞洲股市同樣遭受重挫，A 股一度較 1 月高點跌去近 20%，菲律賓股市延續昨日跌入熊市的走勢，盤初跌 2.2%，至 2017 年 1 月以來新低。

儘管貿易之爭引發股市拋售潮，但法國興業銀行卻認為，關稅大戰並不一定總是壞事。

著名的「大空頭」、法興策略師 Albert Edwards 在周四的研報中指出，1964 年時，歐美之間的「雞肉大戰」實則助推了美國本土一大產業——汽車產業的崛起。

上世紀 60 年代初，美國曾利用「301 條款」的前身「252 條款」報復了崛起中的歐共體。當時，美國「藉口」歐洲對雞肉生產的非關稅壁壘保護對歐共體所有出口產品徵收高額關稅。歐共體曾向關稅與貿易總協定提起申訴，申訴以美國獲勝而告終。

具體來看，美國人沉迷諸如大眾甲殼蟲之類的德國出口商品，德國人則熱愛從美國進口廉價的冷凍雞肉。對於德國農民而言，這顯然意味著競爭來了。

於是，他們要求政府進行干預，德國便開始對美國進口的冷凍雞肉徵收 50% 的高額關稅。隨後，美國採取報復行動，對德國出口的輕型卡車、白蘭地等商品徵收 25% 的關稅。

如此一來，大眾公司的卡車價格過於昂貴，無法出口到美國。這就令美國本土汽車製造商占盡上風，用自己生產的卡車占據了自家的市場。

如今，比起轎車，SUV 和卡車才是真正的搖錢樹。Edwards 稱，美國汽車製造商確實主宰了皮卡和輕型卡車的市場。

Edwards 還警告稱，美國和歐盟之間或將爆發一場以汽車為中心的貿易戰。目前美國汽車進入歐盟市場需繳納 10% 的關稅，而歐盟汽車進入美國市場的關稅稅率僅為 2.5%。

乍一看，10% 和 2.5% 之間天差地別，歐盟看似占盡優勢。但這兩個數字與美國向歐洲輕型卡車和皮卡徵收的 25% 相比，根本不值一提。

此前，川普曾威脅稱要對所有從歐洲進口的汽車徵收 25% 關稅，但目前為止這項提議還只停留在口頭層面，沒有具體開始實施。

但潛在的關稅風險仍令德國汽車巨頭憂慮不已。《華爾街日報》近日報導稱，包括寶馬、大眾在內的所有德國汽車製造商希望川普政府收回對歐盟進口汽車加增關稅的威脅，因此做出了一個大膽的提議：徹底取消美國和歐盟之間所有汽車關稅。