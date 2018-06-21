貿易戰疑慮未除 分析師：人民幣兌美元恐續貶

美中貿易爭端疑慮未除，今 (21) 日人民幣兌美元走軟，且分析師認為，人民幣恐續貶。

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

根據 CNBC 報導，週四上午 11 點 30 分，在岸人民幣兌美元匯率，來到 6.4911；離岸人民幣兌美元，則為 6.4967。

台北時間週四下午 2 點 55 分，美元兌人民幣上漲 0.49%，至 6.5031；美元指數 (DXY) 上揚 0.27%，至 95.31。

在 Fed 持續推動貨幣政策正常化的情況下，新興市場貨幣將因強勢美元影響而走跌。

星展銀行外匯策略師 Philip Wee 稱，對多數國家來說，今年的情勢看起來「相當不穩定」，各央行貨幣政策，將走向分歧。

RBC Capital Markets 駐香港亞洲外匯策略主管 Sue Trinh 表示，在貨幣政策分歧擴大的情況下，人民幣仍有貶值空間。