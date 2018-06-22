〈貿易戰升溫〉IMF：貿易緊張是目前歐元區最大風險 可能調降經濟預測

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四 (21 日) 表示，揮之不去的國際貿易緊張局勢是歐元區面臨的最大經濟風險。

儘管 2017 年歐元區經濟擴張「高於潛力」，但「目前動能正略微放緩」，拉加德補充說，IMF 很可能會在 7 月「溫和地」下調經濟預測。

IMF 並不預期經濟將「急遽」放緩，部分原因是貨幣政策將繼續支持歐元區 19 個成員國的成長。但拉加德強調，眼前有一系列經濟風險，首當其衝就是貿易緊張局勢。

IMF 大樓 （圖: AFP）

拉加德在談到美國總統川普的舉動時說：「經濟風險清單的最首要就是由加徵鋼鐵和鋁關稅引發的一系列貿易緊張局勢。」

川普 3 月宣布將對鋼材進口徵收 25% 的關稅，另外對鋁進口徵收 10% 關稅。儘管有暫時的豁免，但歐盟以及歐元區自 6 月起開始受到這些關稅的限制。

為了報復，歐盟自週五 (22 日) 起對美國商品實施新的關稅，例如橙汁、甜玉米、花生醬和牛仔褲。

拉加德表示，問題不在於直接的宏觀經濟衝擊，因為這只是「這裡多 0.1%、那裡少 0.1%」的計較，問題核心在於緊張局勢對信心的影響。

她說：「這才是令人擔憂的趨勢，破壞了彼此的互信關係。」

在石油價格上漲的當前經濟環境下，貨物的調高關稅是更大的問題。

拉加德說，「我特別注意那些過去幾年中受益於經濟成長而有所改善的貧窮國家，這些國家的商品價格再次上漲，對於它們來說這至關重要，而不管是否先進國家，面臨這些障礙或貿易關稅，窮人永遠是最大的輸家。」