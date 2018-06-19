就算沒有貿易戰也會發生 專家：美股恐大幅修正

美中貿易戰情勢升溫，恐對股市表現造成衝擊；不過，投資專家認為，在市場充斥自滿情緒、本益比過高的情況下，就算沒有貿易戰，美股也可能出現大幅修正。

貿易戰疑慮籠罩市場，今 (19) 日美股盤前，道瓊期指一度跌逾 340 點，標普 500、那斯達克期指，也都跌逾 1%。

截至昨日，道瓊工業指數連續 5 天收跌，標普 500 指數在過去 4 個交易日內，有 3 天收跌。

上次道瓊工業指數出現「連 6 跌」的時間，是 2017 年 3 月。

根據 CNBC 報導，投資公司 Burnbrae Group 主席 Jim Mellon 表示，市場充斥自滿情緒，加上美股本益比過高，「無論如何，已經到了大幅修正的時候。」

Mellon 稱，「過去幾天，道瓊工業指數皆走跌，可能是大幅修正的開端。」

Mellon 認為，就算沒發生貿易戰，美股也將迎來修正，對貿易戰的擔憂，只是股票拋售者的藉口。

受貿易戰消息影響，今日上證綜合指數收跌 3.8%，香港恆生指數收跌 2.78%，台股大跌 183 點，收在 10904.19 點。

美國政府上週宣布，將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中方不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 於美東時間 6 月 15 日宣布，將分兩階段執行關稅措施，7 月 6 日起，會先對 818 項、價值 340 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對 284 項、價值 160 億美元的中國進口商品課稅。

中方隨即反擊，中國商務部公告，自 7 月 6 日起，對原產於美國的農產品、汽車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

另一方面，中方也將對化工品、醫療設備、能源產品等 114 項、約 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，實施時間會另行公告。

面對中國的強力回擊，美國總統川普再度出招，透過新聞稿指出，若中方再次提高關稅，美方將另對 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅，稅率為 10%。

中國商務部立即回應，稱美方的行徑，違背了雙方多次磋商取得的共識，如果美國「失去理性、出台清單」，中國會祭出強而有力的反制。