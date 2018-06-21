港股盤前—疑似國家隊維穩  留意A股及北水走勢

今天推介 : 華能（902）

1）在 A 股先跌後升的帶動下，（四大官媒指 A 股不具備持續大跌基礎，人行行長易綱更呼籲理性看待股市波動，並承諾綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定。多家私募及專家機構亦加入唱好），港股週三也反覆造好；早市曾因 A 股繼續走弱而下挫約 70 點，但十一時後 A 股開始轉勢，港股也重拾升軌。午市最多曽升 486 點，後升幅收窄，最終報 29696 點，上升 228 點。大市成交按日下跌約 28% 至 1098 億。滬深港通成交金額按日更大跌近 44% 至 101 億，流向方面卻轉為淨流入，金額約 11 億。



板塊方面，博彩股受日本眾議院通過建設賭場而上升。內銷概念股基本上也全面反彈，尤以體育用品、食品和醫藥股較顯眼。內房也表現不俗。前天大瀉三成的中興（763）也大幅反彈二成。華虹半導體（1347）更創新高。相反，水泥、內航和內銀則較弱。做空方面，佔大市成交輕微回落至 12.1%。牛熊証重貨區沒有變化，熊証重貨區在 30900-30999，牛証則在 29300-29399。

簡評：港股週三的走勢彷如 A 股的倒模。陰謀論，如 A 股持續走弱，衍生的問題可能更大。貿易戰未開打，不可輸人輸陣，官媒和易鋼的聲音，不奇然令投資者猜測 A 股的倒升，又是國家隊維穩的結果。昨天北水也罕有地淨流入港股，莫非是為小米下星期一的招股（市場傳聞）維穩？當然，這些都是筆者的推測，實況也無從考證。



想帶出的是現況未必如週二大調整般壞，不竟貿易戰的最終結果和實際影響還存有不少變數。回看昨天的強勢板塊也察覺到市場回復理性，內銷概念和華虹半導體的強勢，正是市場應該作出的反應。如有輪轉，電力股如華能（902）及華電（1071）可留意。澳門博彩如新濠（200）及澳博（880）昨天升勢強勁。如是因為日本通過開賭場的消息而上升，恐怕是過份了。以資金而言，這兩公司未見優勝，能否得到牌照是個大問號。

2）美股週三表現個別發展，道指早市曾升 104 點，但最終仍以下跌 46 點收市，錄七連跌。標指和納指則分別上升 0.17% 及 0.72%，而納指更再創新高。當中，Facebook 股價創新高並首次突破 200 美元，Netflix 也破頂。十年期國債債息回彈至 2.937%。紐約期油因美庫存意外減少而升約 2%，但布蘭特期油則回落近 0.5%；另市場將關注石油出口國組織週五在維也納開會討論產量配額。港股 ADR 回吐 11 點，相當於恆指 29685 點水平。

3）新股訊息 ：

維信金科（2003）今天起開始買賣。昨天暗盤曾低見 18.04（招股價 20.0），收盤回升至 20.2，比招股價高 1%。

《彭博》報導，小米的招股價介乎每股 17 至 22 元，公司將發行 21.8 億股，集資最多 61 億美元（約 480 億港元），今天起接受機構投資者申購。據悉，小米將於週六在港舉行投資者推介會。招股日期暫定下周一至四，7 月 9 日掛牌。

百度為第二大股東的齊屹科技（1739，Qeeka Home），市場傳聞今天開始公開招股，招股價介乎 6.8 至 9 元，一手 500 股。