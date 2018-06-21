〈小米IPO〉小米招股最多集資480億 35%屬舊股 雷軍最多套現50億

押後發行 CDR 的小米，其 H 股的發行計劃未受影響。昨天市場消息指，小米已敲定在港發行 21.8 億股，每股招股價介乎港幣 17 元至 22 元，最多集資 61 億美元 (約港幣 478 億元)，最快會在今 (21) 日開始接受機構投資者申購，並將於本週六 (23 日) 舉行全球發售股份新聞發佈會，暫定下週一至週四 (6 月 25-28 日) 招股，7 月 9 日掛牌。中移動 (0941-HK) 及順豐已先後確認將投資小米。

小米集資額介乎港幣 370.6 億至 479.6 億元，若屬實，小米成為 2 年前郵儲銀行 (1658-HK) 集資 76 億美元以來，全球最大型的新股發行。不過，集資額已較最初預期大幅減少。

據路透社報導，這次所發售的 21.8 億股中，新股及舊股分別佔 65% 及 35%，這次發售股份中，約 35% 為投資者出售舊股，相當於套現近港幣 168 億元。

招股文件顯示，上市前小米可供出售的 B 類股份約 14.25 億股，即當中超過一半股份將藉這次上市出售套現。以上市前架構，目前雷軍及陳啟宗家族旗下晨興基金，分別持有約 2.28 億及 3.6 億股 B 類股，估計雷軍最多套現港幣 50 億元。

值得留意是，即使 2 名創辦人雷軍及林斌全數賣出所持 B 類股，由於他們持有大量具 10 倍投票權的 A 類股，雷軍及林斌分別仍掌握約 45.04% 及 25.17% 投票權，穩操集團超過 7 成「話事權」。

小米基礎投資者基本已經敲定，彭博社引述消息人士稱，中移動和美國晶片製造商高通 (Qualcomm) 均在名單中，兩者擬投資金額均在 1 億美元 (約港幣 7.8 億元) 左右；順豐控股 (002352-CN) 的一家附屬公司也計劃認購約 3000 萬美元股份，招銀國際的私募股權部門正洽談投資港幣 15 億元(約 1.91 億美元)，國家開發銀行管理的一隻投資基金準備認購約港幣 5.18 億元，招商局集團支持的一隻投資基金在磋商投資約港幣 2.2 億元。

基礎投資者認購規模近 10 億美元 (約港幣 78 億元)。騰訊《一綫》報導指出，小米的基礎投資者最低門檻 5000 萬美元 (約港幣 3.9 億元)，並且有長於一般 6 個月的禁售期，部分實力較弱的機構被建議其禁售期延長，最長或為 2 年。

小米今日起起開始接受機構投資者認購，雖貴為港股上市獨角獸，小米市值或是集資額均與年初消息大幅縮水，香港《明報》引述中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，小米起初開出估值予人「獅子開大口」感覺，最終亦需面對現實，下調上市估值。

阮子曦表示，小米要趕及 6 月完成港股上市程序，以免需更新財務資料，增加上市工作。但日前港股表現受壓，影響大市氣氛，同時散戶對於認購小米有保留，料會影響小米上市氣氛。

不過小米吸金能力不容小覷，今年 IPO 集資額最高的公司為平安好醫生 (1833-HK)，但其集資額亦只有港幣 87.7 億元，比小米低至少 77.65%。即使將 IPO 集資額最高的首 5 家公司加起來，總額只有港幣 255.2 億元，仍較小米低至少 35.0%。

《星島日報》援引光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析指出，市場對小米這個品牌較為熟悉，並對新股都有憧憬，雖然大多新股股價衝高之後大幅回落，但仍吸引不少投資者，投資者都改為看短線，相信小米上市招股反應亦不俗。

不過他認為市況影響是未知數，若恒指跌破 250 日線，招股反應或受到市場氣氛轉差影響，市況太差甚至有機會延後上市。