〈鉅亨觀點〉國巨集團新策略 拚多元零組件供應商搶攻5G

國巨 (2327-TW) 旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 今 (19) 日宣布，換股合併變壓器廠帛漢(3299-TW)，其實在上周雙方分別公告暫停交易時，外界就有不解的聲音傳出，2 家公司產品並不相同，合併的意義在哪，事實證明，跟之前國巨併購普思電子一樣，不再以被動元件供應商為主，而是要轉型成為多元零組件供應商，重點是要搶攻 5G 商機。

國巨之前宣布以新台幣 220 億元併購天線大廠普斯，當時國巨就直接點明，已經不再以被動元件廠自居，因為像日本的村田、TDK 等，雖然也同樣都是被動元件大廠，但是被動元件佔他們的營收比重，也頂多在 30-50% 之譜，他們並非單純的被動元件廠，而是多元零組件供應商。

很明顯，凱美也是依循著國巨的腳步在走，畢竟鋁質電容雖然目前仍是處於報價漲升波段，不過太過依賴單一產品，一旦產業景氣出現反轉，難保不會再出現殺價競爭的狀況，如果可以增加產品線，也能夠增加公司的議價能力，而且還可以增加客戶的黏著度，可說是一舉數得。

而且從國巨跟凱美的併購對象可以發現，鎖定的就是 5G 商機，畢竟根據多數的國家及電信商規劃，快則 2019 年，或是 2020 年，5G 就會開始進入商轉，現在正是 5G 前置設備準備進入安裝的關鍵期，透過併購，直接取得 5G 關鍵零組件產品，再搭配自身的通路，剛好是最佳切入的時間點。