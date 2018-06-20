盤前財經大事搶先讀2018年6月20日

今日操盤前瞻

股東會：統一、台塑、東陽、嘉裕、中鋼構、高雄銀、遠東銀、港建、先進光、群創、崇越電、昇陽光電、新日光、亞太電、中華食、龍巖、關貿、詩肯、必應、雷虎、明基材、世紀鋼

除權息：建準、亞元、立康、全國電、明安

增資股上市：合晶

〈貿易戰升溫〉恐影響企業在華投資 外銀示警留意後續三事件

美國政府上週宣布，將對中國祭出懲罰性關稅，北京方面不甘示弱，也祭出同等規模措施，瑞銀首席經濟學家汪濤昨 (19) 日指出，若美國對中國 500 億美元出口產品加徵 25% 關稅，將會拖累中國實際 GDP 增速 0.1 個百分點，且貿易戰升溫後，恐怕影響企業在華投資策略，建議接下來密切關注三事件。閱讀全文...

金金併遊戲規則出爐 併購者須具備 4 大條件

金管會表示，國內金融機構眾多、規模小及同質性高，且相較國際性銀行競爭力較弱，須透過整併提升競爭力。金管會針對「金金併」昨 (19) 日提出增加金融機構整併誘因的政策方向，金管會表示，併購者須購備資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好等四大條件。除此之外，7 月還將召開公聽會傾聽外界意見。閱讀全文...

電感廠又傳整併 奇力新、美桀今同步停止交易

被動元件電感廠連續整併，繼之前奇力新 (2456-TW) 換股合併美磊後，奇力新與美桀 (5255-TW) 今 (20) 日將同步停止交易，市場預料，雙方將進行合併，這也將是奇力新今年以來連續第 2 起合併案。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉國巨集團新策略 拚多元零組件供應商搶攻 5G

國巨 (2327-TW) 旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 今 (19) 日宣布，換股合併變壓器廠帛漢 (3299-TW)，其實在上周雙方分別公告暫停交易時，外界就有不解的聲音傳出，2 家公司產品並不相同，合併的意義在哪，事實證明，跟之前國巨併購普思電子一樣，不再以被動元件供應商為主，而是要轉型成為多元零組件供應商，重點是要搶攻 5G 商機。閱讀全文...

鋼價上漲效益浮現 中鋼前 5 月稅前盈餘年增 25%

受惠於鋼價逐季上漲，鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 自結 5 月稅前盈餘為 26.96 億元，月增率 20%，同時也是今年單月新高；至於今年前 5 月稅前盈餘為 106.8 億元，年增率 25%，每股稅前盈餘約為 0.68 元。閱讀全文...



