京東物流將全球本地交付時效提升至48小時

北京，2018年6月18日——京東集團旗下的京東物流宣布計劃搭建以中國制造通向全球、全球商品進入中國的雙通網絡，采取830樞紐布局，即中國八大物流樞紐加全球三十大核心供應鏈節點的全球化布局。通過設立海外倉、開通跨境專線、智慧化多式聯運等方式，實現體驗和效率的雙重優化，將縮短全球商品的「距離」，達到48小時中國與全球相通。

京東物流國際供應鏈早在三年前即開始佈局全球化業務，從服務全球購自營鏈路，到近年來跨境物流的全面開放，已在全球五大洲設立超過110多個海外倉，包括在香港、東京、洛杉磯、阿姆斯特丹等核心樞紐，不僅是全球原產地商品進入中國的第一站，同時還將承擔起目的地最後一公裏的倉配功能，形成一個輻射全球的倉儲物流網絡；同時，京東物流搭建了近千條國際鏈路，中印通、中泰通、中日通、中澳通等跨境專線，以中國為中心覆蓋全球的雙向通道，包括國際運輸、報關、清關等一站式進出口服務，為中國商家打開國際市場，提供全鏈路物流解決方案；此外，中歐專列的開通，與哈薩克斯坦國家鐵路公司達成戰略合作，與國航、東航、南航等合作開通多條空運專線，及與中海運等企業合作開通數十條海運專線，開通香港、東南亞、俄羅斯等跨境卡車路線等等，不同運輸手段的多式聯運網絡。通過精準預測市場需求，智慧路由分配最優運輸線路，提供最優成本-效率方案。

京東物流CEO王振輝表示：「我們以全球智慧供應鏈基礎網絡（GSSC）為藍圖，以搭建830雙通全球網絡、十大供應鏈科技輸出、五大全鏈條數字化賦能為方向，帶著我們過去積累的豐富的基礎設施建設經驗、技術、科技成果，在全球落地開花。形成強大的全球化供應鏈服務網絡，同時提升整個社會的供應鏈效率，節約供應鏈成本。」據世界經濟論壇的研究表明，如將現行的各國通關條件減少一半，全球貿易將提升15%，全球GDP將提升5%。

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