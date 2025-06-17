泡沫還是新消費邏輯？泡泡瑪特市值反超京東 專家：盲盒經濟避開了電商價格戰
鉅亨網編譯陳韋廷
泡泡瑪特今 (17) 日在港股收低 6.04% 至每股 258.4 港元，但今年迄今已上漲逾 180% 且市值在周一 (16 日) 反超京東，一個賣潮玩盲盒公司的市值居然把有龐大物流體系、海量商品的電商巨頭給比下去了，讓市場大感驚訝。
泡泡瑪特這幾年那可真是一路狂飆，去年初股價還在 20 港元左右徘徊，周一市值竟高達 3701 億港元。本就不溫不火的 LABUBU 自從被頂流明星 Lisa 帶火後，簡直像坐了火箭。Lisa 此前在社群媒體上展示 LABUBU 自拍，隨後 「LISA 同款 LABUBU」立即登上東南亞多國熱搜，泰國門市瞬間被擠爆。
LABUBU 所屬的 THE MONSTERS 系列營收從 2023 年的 3.68 億元，暴增至 2024 年的 30.4 億元，佔泡泡瑪特總營收比重從 5.8% 躍升至 23.31%，成為第一大 IP 。2025 年首季，美洲市場營收更是年增率達 895% 至 900%。
反觀身為電商老大哥的京東，有自己的物流、技術和供應鏈，員工幾十萬，年營收上兆人民幣，卻在市值上被泡泡瑪特追趕。
從成長預期來看，京東已經是成熟公司，電商市場競爭激烈，成長空間受限，而泡泡瑪特還在快速擴張期，海外市場更是潛力巨大，市場自然對它有著更大的想像空間。就像在一片紅海市場裡，京東已經很難找到新的突破口，而泡泡瑪特在全球潮玩這片藍海裡，正開足馬力往前衝。
毛利率方面，平台型電商競爭激烈，毛利率普遍不高。可泡泡瑪特一個成本幾塊錢的玩具能賣幾十塊或上百塊，盲盒經濟的毛利率高得驚人，利潤空間簡直讓人眼紅。
此外，現在的年輕人越來越願意為 「精神消費」 買單。對他們來說，泡泡瑪特不只是一個玩具，更是一種情感寄託、認同。LABUBU 被拍出百萬天價，限量版被炒到高價，這背後都是年輕人對這種精神文化的追求。
不過，這高市值背後也藏著隱憂。有人說泡泡瑪特估值過高，是泡沫遲早會破。盲盒的 「類博彩」 屬性一直有爭議，如果監管變嚴，肯定會衝擊核心業務。
雖然泡泡瑪特有 13 個收入破億元的 IP，但單一 IP 生命週期普遍在 9 個月到 2 年之間，若不能持續推出爆款，業績就可能波動。泡泡瑪特當前本益比明顯高過全球玩具業平均水平，要是業績目標沒實現，股價可能會大幅回檔。
泡泡瑪特市值反超京東，到底是新消費文化和商業邏輯下的合理現象，還是充滿泡沫的虛假繁榮，時間將會給出答案，但不論如何，它的崛起都給傳統電商和消費產業敲響警鐘，消費者需求變了，企業也必須跟著變，否則就只能被市場淘汰。
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