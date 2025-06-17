鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 17:20

‌



泡泡瑪特今 (17) 日在港股收低 6.04% 至每股 258.4 港元，但今年迄今已上漲逾 180% 且市值在周一 (16 日) 反超京東，一個賣潮玩盲盒公司的市值居然把有龐大物流體系、海量商品的電商巨頭給比下去了，讓市場大感驚訝。

泡沫還是新消費邏輯？泡泡瑪特市值反超京東 專家：盲盒經濟避開了電商價格戰

泡泡瑪特這幾年那可真是一路狂飆，去年初股價還在 20 港元左右徘徊，周一市值竟高達 3701 億港元。本就不溫不火的 LABUBU 自從被頂流明星 Lisa 帶火後，簡直像坐了火箭。Lisa 此前在社群媒體上展示 LABUBU 自拍，隨後 「LISA 同款 LABUBU」立即登上東南亞多國熱搜，泰國門市瞬間被擠爆。

‌



LABUBU 所屬的 THE MONSTERS 系列營收從 2023 年的 3.68 億元，暴增至 2024 年的 30.4 億元，佔泡泡瑪特總營收比重從 5.8% 躍升至 23.31%，成為第一大 IP 。2025 年首季，美洲市場營收更是年增率達 895% 至 900%。

從成長預期來看，京東已經是成熟公司，電商市場競爭激烈，成長空間受限，而泡泡瑪特還在快速擴張期，海外市場更是潛力巨大，市場自然對它有著更大的想像空間。就像在一片紅海市場裡，京東已經很難找到新的突破口，而泡泡瑪特在全球潮玩這片藍海裡，正開足馬力往前衝。

毛利率方面，平台型電商競爭激烈，毛利率普遍不高。可泡泡瑪特一個成本幾塊錢的玩具能賣幾十塊或上百塊，盲盒經濟的毛利率高得驚人，利潤空間簡直讓人眼紅。

此外，現在的年輕人越來越願意為 「精神消費」 買單。對他們來說，泡泡瑪特不只是一個玩具，更是一種情感寄託、認同。LABUBU 被拍出百萬天價，限量版被炒到高價，這背後都是年輕人對這種精神文化的追求。

不過，這高市值背後也藏著隱憂。有人說泡泡瑪特估值過高，是泡沫遲早會破。盲盒的 「類博彩」 屬性一直有爭議，如果監管變嚴，肯定會衝擊核心業務。

雖然泡泡瑪特有 13 個收入破億元的 IP，但單一 IP 生命週期普遍在 9 個月到 2 年之間，若不能持續推出爆款，業績就可能波動。泡泡瑪特當前本益比明顯高過全球玩具業平均水平，要是業績目標沒實現，股價可能會大幅回檔。