小米23日IPO發佈會

小米將於6月23日舉行全球發售股份之新聞發佈會。在一般情況下，新股新聞發布會下一個交易日將啟動招股，即6月25日起招股。

據官方介紹，小米是一家以智能手機、智能硬件和物聯網平台為核心的互聯網公司。在雷軍先生的帶領下，小米於2010年由一批工程師聯合創立，深信高質量及設計優良的科技產品和服務都應該讓每個人所擁有。小米稱使命是堅持不懈地創造「感動人心、價格厚道」的產品，並通過創新技術讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。截至2018年3月31日，小米業務已拓展至全球70多個國家和地區，小米在全球各個國際市場已經取得穩固的成績。

小米3家上市保薦人（摩根士丹利、高盛及中信里昂）及其他外資券商等早前發表報告，普遍予小米650億至940億美元估值，即5,100億至7,380億港元。

大摩特別提到，小米的市場佔有率增長步伐明顯較同類企業快，故小米有空間以較同業高的估值進行買賣，若按集團2019年的經調整利潤推算，市盈率應為27倍至34倍，而蘋果公司的預測市盈率為15倍。

來源: 經濟通

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