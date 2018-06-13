深圳正式出台全國首個新能源物流車運營補貼政策

深圳市新能源車輛應用推廣中心今日在其官網上發布消息，近日，深圳市交通運輸委員會、深圳市發展和改革委員會和深圳市財政委員會聯合發布《深圳市現代物流業發展專項資金管理辦法》，首次將純電動物流配送車輛運營資助項目納入其中，這意味著深圳市成為首個出台電動物流車運營補貼的城市。管理辦法旨在引導企業合法合規經營，鼓勵大家規模化應用新能源物流車，同時據相關人士透漏，在此之後還會有置換補貼出台。

在申請電動物流車運營補貼條件方面，申請企業應具備以下條件：(1)在深圳市註冊併具有獨立法人資格;(2)取得市道路運輸主管部門頒發的道路運輸經營許可證;(3)擁有符合《城市物流配送汽車選型技術要求》(GB/T29912-2013)，取得市道路運輸主管部門頒發的有效道路運輸證的貨運車輛不少於 300 輛，其中納入工業和信息化部《新能源汽車推廣應用工程推薦車型目錄》的純電動物流配送車輛不少於 100 輛;或擁有納入工業和信息化部《新能源汽車推廣應用工程推薦車型目錄》的純電動冷藏車、純電動集裝箱牽引車不少於 50 輛。申請資助的車輛應具備以下條件：(1)納入工業和信息化部《新能源汽車推廣應用工程推薦車型目錄》併符合國家補貼新能源貨車技術要求;(2)在 2017 年 1 月 1 日後首次在市公安交警部門註冊登記;(3)取得市道路運輸主管部門頒發的有效的道路運輸證;(4)考核期内車輛已按要求接入市交通運輸委純電動物流配送車輛監管平台,且在深圳市内行駛里程達到 1.5 萬公里/年。

在資助標準方面，資助金額按照提供驅動動力的動力電池總儲電量，採取分段超額累退方式計算，資助資金分三年平均發放。每年考核運營達標的車輛可獲得當期資助，運營不達標的車輛不能獲得當期資助。電池總儲電量中：30(含)kWh 以下部分，每 kWh 資助750 元;30-50(含)kWh 部分，每 kWh 資助 600 元;50kWh以上部分，每 kWh 資助 500 元。單車三年資助總額不超過 7.5萬元。

值得註意的是，深圳市此次出台的電動物流車運營補貼是按照2017年國補的50%補助，補貼額度之大，將超過深圳市2018年新能源汽車購置補貼標準。此外，深圳市首先次將電動物流車的運營環節納入到補貼範圍，也可能給其他城市帶來示範效應。

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