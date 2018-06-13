小米將逐步剝離金融業務 未來或獨立融資發展

據中國網報道，6月11日，證監會官網公布了小米集團《公開發行存託憑證併上市》文件。值得註意的是，招股書提到截至本招股說明書簽署日，小米公司的金融相關業務均已重組至小米金融，小米金融為小米集團的全資子公司，併且小米集團擬採用股權激勵的方式將小米金融作為獨立運營主體逐步剝離。

一位不願透露姓名的業内人士表示，小米金融未來將會獨立融資發展，甚至IPO。

中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝教授表示，小米今日的做法正好類似於當年阿里在美國上市，把金融業務剝離，隻把電子商務部分IPO，然後把金融業務培育大之後再單獨上市。

歐陽日輝教授認為，小米有兩鍾考量，一是小米金融版塊還不夠大，有待進一步培育，剝離金融以後會給投資者更大的想象空間;二是金融比較復雜，剝離金融有利於盡快上市。

招股書顯示，截至2018年3月31日，小米金融的總資産佔小米集團約13.55%。截至2018年第一季度，小米金融的收入及稅前淨利潤佔小米集團的比例分别為0.9%和0.22%”。

據公開資料，小米金融目前主要業務線包括供應鏈融資、互聯網小貸、支付業務、理財産品分銷和互聯網保險。其中，小米金融目前已經擁有互聯網銀行、券商，保險、第三方支付、網絡小貸、商業保理等金融牌照，另據相關媒體消息，小米金融正在申請第三方基金銷售牌照。

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