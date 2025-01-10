日元貶值壓力加劇 今晚非農報告可能成干預導火線

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-10 10:02

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美國週五 (10 日) 將公布非農就業報告，可能成為日元大幅波動的潛在因素，從而使日本當局干預支撐日元，交易員正對此風險保持高度警惕。

策略師認為，日元兌美元匯率已接近 160 美元的水準，若美國 12 月非農業數據強勁，不支持聯準會降息預期，美元將走升，日元可能進一步跌破 160，從而使日本當局出手干預，數十年來的低點 161.95 成為下一個重要的心理關口。

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週三美元兌日元匯率一度漲至 158.55，觸及去年 7 月日本最後一次干預匯市以來的最低水平，逼近 160 大關。截至東京上午 9 點左右，該匯率幾乎沒有變動，為 158.06。

東京 Monex 的債券和貨幣交易員 Tsutomu Soma 表示，如果非農就業數據公布後，日元匯率接近 160，日本當局可能會先口頭進行干預，「如果非農數據強勁，市場將別無選擇，只能買入美元。」

日本財務大臣加藤勝信週二表示，當局將對匯率過度波動採取適當行動。日本在 2024 年四度進入外匯市場，耗資近 1,000 億美元。