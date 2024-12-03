信邦11月營收28.8億元 月增、年增均創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 17:14

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連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 11 月營收 28.8 億元，月增 2.66%、年增 9.82%，創歷年同期新高；累計前 11 月營收 305.64 億元，較去年同期減少 0.66%。

信邦表示，11 月營收成長，係汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較 10 月成長 11.96%、11.39% 及 13.07%。

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累計前 11 月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少 0.63%、汽車產業減少 4.18%、綠能產業減少 14.98%、工業應用產業成長 2.76%、通訊及電子週邊產業成長 20.32%。

營收比重上，產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收 75.93%；連接器及零組件銷售佔 24.07%。