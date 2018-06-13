聯準會6月升息幾無懸念 接下來市場看什麼？

台北時間周四凌晨，聯準會將公布 FOMC 決議聲明及經濟預期，隨後聯準會主席鮑威爾將舉行記者會，這將是影響全球市場的高光時刻。聯準會升息已成定局，市場關心的焦點問題將轉向對經濟和金融的預測。聯準會升息步伐是否會加快？我們拭目以待。

聯準會明天會升息嗎？幾成定局

6 月 1 號公布的非農數據顯示，美國 5 月季調後非農就業人口變動顯示為 22.3，美國失業率顯示為歷史新低 3.8%，逐步接近聯準會所希望的 3.5% 或 3.25%。昨日晚間，美國勞工部正式公布 5 月 CPI 數據，經濟大幅反彈，CPI 創 6 年來最大增幅，核心 CPI 為去年 2 月以來最大升幅。

失業率處於低點、通膨穩步抬升、GDP 數據良好，市場將更看好美國經濟前景，對聯準會快速升息更有信心。據芝商所（CMEGroup）FedWatch 工具數據顯示，當地時間 6 月 13 日的聯準會議息會議的升息機率高達 96.3%。



（圖片來源：芝商所 FedWatch 工具網頁）

實際上，因此次升息已充分對外溝通過，市場認為聯準會 6 月升息已被市場完全定價，關鍵在於 FOMC 會議上對經濟和金融的預測，以及聯準會對未來升息步伐的表態。

市場關心的議題包括：此次會議上是否修改 2018 年失業率，是否會下調長期失業率預期，以及如何解釋？聲明中是否會改變貨幣政策立場？在前瞻指引中是否會剔除「可能在一段時間內繼續低於預期的長期主流水平」？是否會提出關於新興市場的問題？

另外據華爾街日報報導，聯準會主席鮑威爾可能考慮未來每一次 FOMC 政策會議後都舉行記者會。鮑威爾對更改記者會次數的決定非常小心，很可能會利用美東周三召開的 6 月 FOMC 記者會，來衡量作出更改決定是否可行。

市場仍對聯準會今年升息次數有分歧

芝商所（CME Group）FedWatch 工具根據聯邦基金利率期貨的交易算出，預測 12 月會進行今年第四次升息的比例升至 46%，大於一天前的 32%，重回一個月前的水平。

美國銀行目前預計聯準會今年升息四次，調整預期是基於經濟繼續高於趨勢水平增長，而且聯準會官員言論「依然樂觀，儘管有尾部風險」，並且金融狀況仍然寬鬆；預計 2019 年三次升息。聯準會應該會對政策聲明中的經濟評估作出樂觀修改，以反映就業穩固增長、失業率下降和消費者支出增加。債券市場繼續低估了美國經濟的韌性和聯準會的決心。

而摩根士丹利則認為，下一次升息可能會在 9 月，隨後在 12 月暫停；點陣圖將繼續暗示今年和明年各三次升息的潛在政策路徑；經濟預測摘要中只會有微小的調整。

法國巴黎銀行預計這次會議上點陣圖中值不會發生變化；然而，「我們還是在 2018 年升息四次的陣營；」在接下來的三個月里，經濟活動強勁，通貨膨脹率上升，可能會使 FOMC 更多的人在 9 月份進入四次的陣營。

除了聯準會本次議息會議，投資者還可以通過周二的美國 CPI、周四零售銷售和周五密歇根消費者信心指數了解潛在的經濟狀況，這些數據可能重塑對今年晚些時候央行政策的預期。

另外，本周，除聯準會外，歐洲央行、日本央行也將召開議息會議，需要密切關注這兩大央行的動態。市場猜測歐洲央行可能在 6 月 14 日政策會議上暗示宣布開始退出刺激計劃。

過山車之後，美債殖利率將何去何從？

今年以來，美債呈現一度下跌走勢，4 月底跌勢加劇，殖利率一舉突破 3%。隨後，受義大利大選影響，美債 10 年期殖利率跌至 2.8%；義大利風波過後，美國 10 年期公債殖利率重新迅速回升至 3% 左右，截至 5 月 17 日，美債出現恐慌拋盤，10 年期公債殖利率一度站上 3.11%，創出多年新高。目前 10 年期美債仍在 3% 下方波動。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析稱，美債走勢表明，市場雖然認可美國的升息進程，但又考慮到很多新興市場以及歐洲經濟的風險，又不得不購入美國公債。其實這也說明美國的升息儘管看起來對債券市場會帶來衝擊，但整體的衝擊卻是有限的，美國公債殖利率的相對緩慢上升，也表明市場對於美國升息有充分消化，同時也仍然願意投資在美元資產上，這十分有利於對沖升息的負面影響。

在基本面上，考慮到美國經濟通膨抬頭和升息長期周期的預期，美國公債殖利率再度反覆測試並最終突破 3.0%，恐怕只是時間問題。十年期美國公債殖利率，被稱為金融市場上資產定價的「定海神針」，會影響債券、股票、期貨還是外匯價格。10 年期美國公債殖利率破 3% 將意味著，金融市場最低融資成本在全面上升。

受到美債殖利率波動增加的影響，芝商所旗下的美債期貨日前紛紛創下歷史交易記錄。數據顯示，5 月 29 日，芝商所旗下的美債期貨合約總成交超過 2400 萬手，其中 10 年期美債（ZN）獲得逾 895 萬張合約的記錄新高，超長 10 年期美債（TN）成交超過 109 萬手，同樣是歷史新高。

法國興業銀行認為，美國國內數據持續強勁，義大利和西班牙更加穩定，支持殖利率升高。建議在 2.70%-2.75% 做空 10 年期公債，3% 左右減倉，過沖至 3.20%-3.25% 則買入；也支持持有或增加 2s10s 趨平交易，年底目標為公債 30 個基點、互換 13 個基點。