川普在G7和盟國鬧翻影響有限 學者：Fed升息機率仍高

美國總統川普在 7 大工業國集團 (G7) 峰會，與盟國領袖鬧翻，全球貿易戰情勢再度升溫；不過，經濟學家研判，聯準會 (Fed) 將忽視此事，升息機率仍高。

在 G7 發表聯合公報後，川普因不滿加拿大總理杜魯道，在會後記者會中的發言，於推特發文批評杜魯道「不誠實且軟弱」。

川普還說，他已指示美國代表「不要簽署公報」，並威脅將對「淹沒美國市場」的進口車課徵關稅。川普此舉不僅使 G7 峰會不歡而散，全球貿易戰情勢，也隨之升溫。

不過，根據 CNBC 報導，高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席經濟學家 Jim O'Sullivan 表示，在美國經濟數據強勁的情況下，Fed 應會忽視全球貿易緊張情勢，「幾乎可以肯定會升息」。

Fed 將於美東時間 6 月 13 日舉行貨幣政策會議，外界預期，Fed 將宣布 2018 年以來第 2 次升息，把聯邦資金利率目標區間提高 1 碼，至 1.75% 到 2.0%。

但 O'Sullivan 示警，貿易戰威脅，將對全球經濟成長，帶來下行風險。

O'Sullivan 也說，假設沒有這些貿易爭端，美股表現，將高於當前水準，經濟數據或許會更強。

美國 5 月非農就業數據顯示，新增就業為 22.3 萬人，遠高於經濟學家預估的 18.8 萬人；失業率 3.8%，不僅低於預估值 3.9%，也創下 18 年新低。