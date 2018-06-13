與亞馬遜競爭 Zara朝高科技邁進

《彭博社》報導，受益於科技上的投資，ZARA 母公司 Inditex (IDX-SA) 的技術提升有助於 Zara (ZTRD-US) 提高線上和在店的營運效率，進而與亞馬遜公司 (AMZN-US) 在時尚產品市場競爭。

截至 4 月份為止，三個月內獲利達 8.51 億歐元 (合 9.99 億美元)，超過分析師預期，毛利率自去年的十年來最低水平上升。Inditex 週二 (12 日) 表示，第二季以當地貨幣計算，銷售增長已經加快。

近幾個月來，Inditex 在全球某些特定 Zara 商店推出了新技術以消除線上線下的界限，包括擴增實境和衣服全息投影。舉例來說，英國的一家新概念店使用機器人手臂向網路客戶提供網路訂單。

西班牙地區零售的毛利率從第一季的 58.2% 微幅上升至 58.9%。上一年的利率是十年來的最低水平。在馬德里，早盤股價上漲 1.5%。

《彭博社》情報分析師查爾斯艾倫說：「令人驚訝的是，數據優於預期的原因是毛利率上升。」

Zara 於第一季開始在澳洲和紐西蘭進行線上銷售。Inditex 計劃今年夏天在 Arteixo 總部附近開始營運一個新的 90000 平方公尺的配送中心，公司目前正在荷蘭建立一個新的物流中心。這些投資將超過 1.5 億歐元。

Zara 推出的擴增實境讓消費者得以在智慧手機指向 Inditex 商店櫥窗時，查看最新系列商品的動態影像。

Inditex 表示計劃用微軟公司西班牙負責人 Pilar Lopez Alvarez 取代即將離職的董事會成員。今年早些時候，公司聘請西班牙最大的科技創業公司之一 CartoDB 的創始人 Sergio Alvarez 來加強其數位運營。

同時經營 Pull&Bear 和 Oysho 品牌的 Inditex 公告去年線上銷售額增長 41%。與大多數傳統零售商相比，依靠低庫存和快速周轉率的策略使得該公司更類似於電子商務公司。

現年 82 歲的 Inditex 創始人阿曼西奧奧爾特加 (Amancio Ortega) 在《彭博社》的世界首富排行榜上不斷下滑。去年與比爾蓋茨和沃倫巴菲特齊名，如今排名第 6，超過了傑夫貝佐斯 (Jeff Bezos) 和馬克佐克伯 (Mark Zuckerberg) 等新人。