狼來了聽太多 市場已經快對「全球貿易戰」麻木了

川普政府在對外貿易政策上的表態不斷反覆，以致於在金融市場上嚴重損傷了威懾力。

簡單地說，美股投資者對於頻頻閃現的貿易戰火花逐漸習以為常，川普本人的反覆無常立場更是讓投資者對貿易戰的相信程度顯著降低。這一點已經反映在了資產價格變動上。投資者的注意力已有所分散。

對於投資者來說，有關貿易戰的威脅聽起來越來越像是口水戰。市場正在將它們視為一種策略，將其定價為談判過程的一部分。

彭博社援引 Logan Capital Management 創始合夥人 Stephen Lee 的話稱：「表面看起來，好像所有談判方都會做他們能做的事情。但是，僅僅是他們聲稱自己能做的事情並不意味著這些事一定會真的發生。」

市場注意力分散

正如高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 此前所說的，雖然市場還沒對貿易政策的前景感到完全無憂，但市場情緒已不再像 4 月初那樣負面。

3 月 22 日，川普突然宣布將對中國每年價值 600 億美元的商品徵收 25% 的高額關稅，當日美股重挫，道指跌超 700 點。

次日，中方威脅將對價值 30 億美元的美國對華出口產品徵稅以進行報復，刺激美股進一步大跌。

4 月 6 日，中國反擊稱「如果美方公布新增 1000 億徵稅產品清單，中方已經做好充分的準備，將毫不猶豫、立刻進行大力度的反擊。」當日美股全線跌超 2%。

不過，在兩輪中美經貿磋商期間，美方態度似有緩和，與中國達成不打貿易戰的共識，川普甚至還表示正與習近平一起努力處理中興通訊問題。市場緊繃情緒也有所緩解。與此同時，不斷傳出的美方強硬對華貿易表態對美股的衝擊力有所減弱。

到了 5 月 31 日，美國又宣布從 6 月 1 日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。當日美股全線下挫，但跌幅已大不如之前，標普 500 指數跌 0.69%。

上周末美國商務部長羅斯結束訪華，中方就中美經貿磋商發表聲明稱，「如果美方出台包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」當時美股非但沒有下跌，反而出現反彈。

「特金會」問題上同樣如此。5 月 24 日，當川普說要取消與金正恩的會晤時，標普 500 指數一度直線下挫 1 個百分點。但收盤時，四分之三的跌幅都收復了。幾天之後，川普又說「特金會」將如期舉行。

「魚與熊掌」

市場不再那麼嚴肅而恐慌地對待潛在的貿易戰了。一次次的高調威脅現在已經開始失去可信度。除非，川普政府真的將貿易戰付諸行動。

換句話說，如果川普想要在利用貿易戰作為威脅的談判中獲得成功，就必須讓美國的貿易夥伴相信他會來真的。而屆時，市場將會因貿易戰恐慌捲土重來而再次崩跌。

Alec Phillips 當時認為，川普不太可能在說服市場貿易戰被「擱置」的同時，還能讓貿易夥伴國相信他們會徵收關稅。假設白宮努力最大化貿易戰這個工具的效力，市場就很有可能認為美方將進一步實施貿易限制措施。如果真是那樣，風險資產將別無選擇，只能崩盤。

下一步：上漲？

「市場總是需要關注一些東西。當有其他事情需要關注的時候，你會發現市場朝着那個方向發展。」彭博社引述保誠金融（Prudential Financial Inc.）首席市場策略師 Quincy Krosby 稱。

更重要的是，伴隨著夏日來臨，市場成交總是趨於清淡。在這種情況下，「財經版面上的大新聞就有可能令市場從一個方向大幅轉向另一個方向。」

彭博社甚至寫道，有關貿易上的大事件越來越多地被視為市場樂觀情緒而非悲觀的催化劑。

歷經數周橫盤後，標普 500 指數開始出現上行突破跡象，最近指數升穿了 2740 點三個月期「天花板」水位。代表小盤股和 FANG 股票的板塊指數甚至創出了歷史新高。納指周二已經刷新新高。

摩根大通全球股票策略師 Mislav Matejka 將美股評級上調到了「增持」。Canaccord Genuity 股票策略師 Tony Dwyer 將美股大盤年底目標價從此前的 3100 點上調至 3200 點，為華爾街最樂觀的分析人士之一。

美銀美林美股和量化策略主管 Savita Subramanian 指出，出於對美國基本面的不尋常的強勢看好，分析師對美國上市公司的盈利上修比例增加，特別是對主要產生國內營收的中小盤股更為看好，理由是較少受到國際貿易緊張和外匯波動的影響。