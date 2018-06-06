新興市場資產留不注外資 IIF：外資5月估計撤資123億美元

近幾週新興市場資產面臨許多壓力測試，包含美國利率提升、強勢美元、國際貿易鬥爭、油價走升與政治動盪等，根據國際金融協會 (IIF) 的數據，外資 5 月從新興市場股市與債市撤出約 123 億美元資金，為 2016 年 11 月以來最高的水平。

IIF 在週一 (4 日) 的報告中指出，新興市場股市與債市流失的資金各在 60 億美元左右，而亞洲整體流失 80 億美元為最高的，其次為非洲和中東加起來的 47 億美元。

亞洲過去一直為新興市場中最受投資者青睞之一，但也在這波資金出逃中受打擊，資金從印尼和印度債市中撤離，所有的亞洲新興市場股市 5 月都面臨外資外流，其中泰國、印度與馬來西亞因為政治不確定性與攀升的通膨，情況最為明顯。

IIF 分析師表示，資金從新興市場中撤離不是由於單一的特定原因，而是不同市場面臨各自的問題，舉例來說，阿根廷和土耳其面臨債務危機，巴西受到卡車司機大罷工影響，義大利和西班牙則因政治動盪影響經濟。

另一方面，美國實施貿易保護政策，與加拿大、墨西哥、歐盟與中國進入貿易鬥爭，引發這些國家將進行報復性的關稅政策，此因素亦影響市場。

根據 IIF 統計，儘管五月新興市場資金大出逃，但今年以來資金淨流入仍為正值，只是幅度從去年同期的 1340 億美元大幅減少至 460 億美元。

此外，全球借貸成本的走升，以及強勢美元，使新興市場的資產較不具吸引力。美元升值持續帶來壓力，IIF 預測，若美元升值 10%，則新興市場的資金將因此減少 950 億美元。

5 日美元現貨指數為 93.8230，MSCI 新興市場貨幣指數則下跌 0.15% 至 1672.76 點。