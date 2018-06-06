NBA在中國生意很大 詹姆斯和柯瑞也是美中貿易的參與者

在詹姆斯和柯瑞征戰美國職業籃球協會 (NBA) 總決賽之際，他們也身處美國 - 中國貿易爭端的最前沿。

那是因為美國在中國的授權活動不斷增加，NBA 以及其他體育、娛樂和軟件機構的交易，已經幫助推動了美國對中國的貿易順差 -- 至少是服務業順差。

中國對美國的總體貿易順差是美國總統川普的貿易戰主要目標之一。2017 年美國對中國的 385 億美元服務貿易順差，僅僅抵消了其十分之一，但仍然是這世界兩大經濟體之間關係的一個關鍵組成部分。

這就是為什麼詹姆斯和他的克利夫蘭騎士隊以及柯瑞的金州勇士隊是重要「角色」。

NBA 在中國有十幾項媒體合作和授權協議，其中包括與中國最大社交網絡和線上遊戲公司騰訊控股簽訂的一份為期五年、價值 5 億美元的協議。

騰訊體育 app 的會員可以在智慧手機上收看一系列內容（包括 NBA 總冠軍賽的直播），代價是同意收看廣告或支付通常為每月 3-10 美元的套餐費。在籃球運動越來越受歡迎的中國，去年的 NBA 總決賽（也是這兩支球隊對決）觀眾總數達到了 1.75 億。

這種授權協議是美國服務貿易一個雖小但很關鍵的部分，出手闊綽的中國遊客和學生也是貢獻者。根據國際教育協會的數據，上一學年，在美國留學的外國人約三分之一來自中國，這一比例較 10 前提高了兩倍。