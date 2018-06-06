〈債市違約潮來襲〉政府睜一隻眼閉一隻眼 亞洲美元債違約風險竄升

《彭博社》報導，因為亞洲地區政府允許更多違約，亞洲公司面臨越來越高的違約風險，在融資成本攀升之際增添壓力。

為了推動市場驅動的債市訂價，中國允許發生更多違約；印度改革破產法，也迫使大量拖欠債務的借款人上法院。摩根大通已將亞洲高收益債券的違約率預測上修至 2.8%，理由是中國國儲能源化工集團近日債務違約等負面意外消息頻傳。

中國垃圾級美元債平均殖利率已達到 9%

Linklaters 的合夥人 David Kidd 表示，「亞洲債市的違約情況顯然會增加，這似乎有允許違約的政治意願參雜其中。」

今年亞洲地區已有 5 家公司美元債券已經違約，較去年同期只有 2 家的情形，違約狀況可謂是大幅增加。中國國儲能源化工 5 月時債券違約，未能兌付 5 月 11 日到期的三年期美元債券的 3.5 億美元本金。香港開發商新昌集團也未能按期支付利息，導致違約。

再過兩年，亞洲 (除日本外) 創紀錄達 2820 億美元的美元債券將在 2020 年到期，分析師預期，屆時 10 年期美國公債殖利率將於 2020 年第一季上升至 3.56%。今年該殖利率已經上升超過 50 個基點， 5 月一度超過 3.1%，爾後下降。

Alvarez＆Marsal 總監兼亞洲重組業務主管 Paul Forgue 表示，「大家將須以更高的利率再融資，所以這些公司會承受更高的壓力。隨著他們償債增加，接下來的違約風險肯定會上升。」

標普全球評等公司認為，東南亞選擇性違約，該地區企業也開始更積極進行併購，結果導致債務負擔增加。

標普分析師 Xavier Jean 指出，如果未來半年至一年間，印尼盾兌美元貶值到超過 15000 兌 1 美元，那麼印尼較疲弱的企業恐怕會面臨財務困難。

近期印尼盾兌美元在略低於 14000 的水準。本地貨幣貶值的話，就會推升清償外幣債務的成本。他稱，「現在幣值是要關切的大事。」

整體而言，穆迪分析師 Clara Lau 表示，該地區的流動性比去年更緊繃，中國正聚焦清理地方政府相關的實體債務，這恐怕會觸發今年的違約事件。

Linklaters 的 Kidd 表示，「不論規模大小，不該假設中國政府會支持企業違約，但現在普遍的想法是，我們將會看到一些大規模的違約。」