〈債市違約潮來襲〉中誠信毛麒璟：2018是債市違約大年 鋼鐵、煤炭業風險相對可控

中國中誠信國際信用評級公司董事總經理、企業評級總監毛麒璟週二 (6 日) 表示，在資管新規明確提出打破剛兌的背景下，2018 年有可能成為中國債券市場違約大年，累積違約率將因此逐步抬升。

數據顯示，至 2018 年 5 月末，今年中國共 13 家發行主體違約，涉及違約金額人民幣 148 億元，佔 2016 年違約規模一半左右，預計今年全年的違約規模，將與 2016 年相當。

毛麒璟在穆迪 - 中誠信國際 2018 年中信用評級展望研討會上指出，交易所市場在今明兩年面臨公司債的集中到期兌付壓力，今年上市公司信用債違約規模將比往年明顯增多。

據中誠信統計，今年 1-5 月，涉及 7 家新增違約主體，而去年同期僅有 2 家；同時債券市場的違約規模超過去年全年違約規模的 50%，其中新增違約規模亦超過去年全年新增違約規模。

毛麒璟認為，違約機率較大的企業，分析有 5 項特徵：第一，需要注重關注對外擔保高、關聯交易多抵質押比例高；第二，併購、對外投資規模；第三，債券、非標、信託產品等融資佔比高；第四，債務結構不盡合理，集中兌付壓力大；第五，財務報表瑕疵。

由行業分布看，毛麒璟指出，儘管今年煤炭、鋼鐵行業的債券集中到期兌付，但償還風險可控；房地產企業融資渠道全面收緊，再融資壓力加大，房企公司債進入到期高峰，不少大型民營房地產企業希望能重啟海外發債活動。

(圖表取自新浪網)

毛麒璟說，2018 年在嚴厲調控下，房企銷售回款增速持續​​放緩，償債指標有所弱化。房地產融資渠道全面收緊，再融資壓力大，房企公司債進入到期高峰。尤其是 2018 年、2019 年回售兌付壓力較大。

他強調，傳統行業在供給側改革推動下，整體信用風險緩解。雖然，鋼鐵、煤炭行業在 2018 年、2019 年也進入集中償付期，但違約風險相對可控。

中國 4 月 27 日發布了《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，跟之前的徵求意見稿相比，打破剛兌、去通道化等核心監管要求未變，對資金池業務、剛性兌付、多層嵌套、通道業務、非標業務等重點領域的措施依然嚴厲。