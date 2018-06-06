【異動股】特斯拉概念股走高 保隆科技(603197-CN)盤中漲超7%

早盤，特斯拉概念股走高，截止發稿，保隆科技(603197-CN)盤中一度大漲7.33%報45.4元，當升科技(300073-CN)漲6.72%報31.78元，新宙邦(300037-CN)漲5.52%報23.52元，杉杉股份(600884-CN)漲4.33%報22.17元，科達利(002850-CN)、文燦股份(603348-CN)等上漲近4%，上海臨港(600848-CN)、威唐工業(300707-CN)、天汽模(002510-CN)、旭升股份(603305-CN)、三花智控(002050-CN)等紛紛上漲近3%。

消息上，據CNBC報道，在當地時間周二召開的股東大會上，特斯拉全球銷售主管任宇翔(Robin Ren)披露了該公司在中國上海建設美國以外首個工廠的計劃。任宇翔承諾，特斯拉不久將披露有關中國合作夥伴和新工廠的更多細節。特斯拉CEO艾隆-馬斯克在大會上表示，與該公司在美國的工廠不同，新的所謂“無畏艦”(Dreadnought)工廠將同時生産電池和組裝車輛。

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