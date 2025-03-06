〈魏哲家親赴總統府〉闢謠技術外流 台積電美國研發中心屬生產線優化

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-06 18:21

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家今 (6) 日親赴總統府，針對外界關注美國的研發中心恐引發技術外流，魏哲家表示，該研發中心屬於生產線優化的研發，團隊約 1 千人，主要是讓美國生產線可以獨自進行優化，不必由台灣支援，而最先進製程技術的開發仍根留台灣。

魏哲家說，台積電的生產線與競爭對手不同，公司在技術研發與生產改進之間有明確分工，例如，5 奈米技術是由研發團隊開發，而 4 奈米技術則是由生產團隊進一步改良，同樣情況也複製到 3 奈米、N3P 與 N3E。

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魏哲家強調，台積電的 2 奈米、1.6 奈米、1.4 奈米，甚至是 1.0 奈米技術都正在開發中，這是真正的研發中心，目前約有 1 萬名研發人才專注於技術突破，這是真正推動公司技術領先的核心力量。