【異動股】有色金屬板塊快速走高 電工和金(300697-CN)漲超7%

今日早盤，有色金屬板塊快速拉升走高，截止發稿，電工合金(300697-CN)漲7.39%報26.15元，眾源新材(603527-CN)漲6.27%報22.79元，雲南銅業(000878-CN)漲5.36%報11.40元，寒銳钴業(300618-CN)漲5.24%報132.6元，盛屯礦業(600711-CN)、江西銅業(600362-CN)、華钰礦業(601020-CN)等股均紛紛上漲近4%。

消息上，受美元走低影響，基本金屬普遍上漲，倫敦基本金屬周二普遍收漲，倫銅收漲1.8%，漲破7000美元關口，報7099美元/噸，盤中一度觸及2月以來高位7116.75美元。受美元疲軟以及全球最大銅礦Escondida開始展開薪資談判可能引發的供應問題提振，預計日内基本金屬或將延續震蕩偏強態勢。

必和必拓(BHP)旗下位於智利Escondida銅礦工會上周五表示，已經啓動最新一輪針對合同提案的勞工協商，協議中其中包括發給每一名工人約3.4萬美元獎金。這令市場擔憂是否會像去年談判談判破裂一樣導致44天罷工，因此推動銅價大幅上漲。ETF Securities的分析師Nitesh Shah稱:“協商陷入僵局的風險非常高。”

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