【異動股】獨角獸概念股快速拉升 京泉華(002885-CN)漲停

今日早盤，獨角獸概念股快速拉升，截止發稿，京泉華(002885-CN)漲停漲10.01%報39.47元，宇環數控(002903-CN)漲停報45.74元，意華股份(002897-CN)漲7.71%報29.9元，永利股份(300230-CN)漲3.8%報6.28元，沃特股份(002886-CN)、合肥城建(002208-CN)、麥達數字(002137-CN)等股均紛紛拉升漲近3%。

消息面上，由易方達基金、嘉實基金、招商基金、南方基金、匯添富基金和華夏基金申報的戰略配售基金即將獲得批文，預計6月11日開始募資。據透露，工農中建交五大國有銀行，以及零售能力最強的股份製銀行招商銀行，均被安排參與到代銷“獨角獸定製基金”。工行主要代銷華夏成立的基金，託管華夏、南方、易方達三家的基金;建行代銷及託管均是易方達的基金;中行則代銷六家基金，託管嘉實、招商的基金;招行代銷六家産品，主要代銷招商基金。

據21消息稱，由證監會主導的6隻獨角獸基金將於下周一也即6月11日起開始募集，併在十天内快速成立。募集階段將分為個人認購期和機構認購期兩個階段，其中每家産品的募集規模上限為500億元，募集下限為50億元。記者從多個不同信源處獲悉，與過往採用戰略配售的IPO案例中直接發行和戰略配售的價格往往一緻不同，獨角獸基金參與CDR項目的戰略配售或有望拿到較高程度的折價，這將大大提高獨角獸基金的吸引力。

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