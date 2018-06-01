【港股解碼】降消費進口關稅或致行業競爭加劇，拉夏貝爾將如何突圍？

常言道，女人的衣櫃中總缺一件衣服。隨著人們生活品質的提高，對於服飾衣帽等消費品的需求日益旺盛，也有商家瞄準商機。拉夏貝爾是一家在中國快速發展的多品牌時尚集團，從事設計、品牌推廣和銷售服飾產品，主營大眾女性休閒服裝，近年來更是異軍突起銷量出眾，直至做到了A股和H股兩地上市。然而，近來拉夏貝爾(06116-HK)卻面臨一個不大不小的難題。

服飾降價，將打價格戰？

5月30日，李克強總理主持召開國務院常務會議，決定自2018年7月1日起進一步降低日用消費品進口關稅，滿足群眾多樣化消費需求，倒逼產品提質與產業升級。繼汽車、抗癌藥等品類進口關稅下調後，日用消費品進口關稅的下調進一步顯示國家擴大進口、優化消費品市場的決心。



圖來源：天風證券

這次納入降稅範圍的進口商品清單包括服裝鞋帽、廚房和體育健身用品、洗衣機、冰箱、水產品、礦泉水、洗滌用品、護膚美髮用品、醫藥健康類產品等，關稅平均稅率下調超過50 %，降幅較大。其中，服裝鞋帽的關稅稅率由15.9%降至7.1%。優質的國外品牌或將進一步佔領市場份額，作為國貨之光的拉夏貝爾能否在國內外競爭激烈的“群狼環伺”中順利突圍？

業績倒退，未來將如何？

通過內部培育、對外控股或參股的方式，拉夏貝爾已擁有近二十個服裝品牌，覆蓋大眾休閒男女裝、設計師品牌、高端男女裝、童裝等品類。拉夏貝爾通過線下零售網點和線上運營平台直接向零售客戶銷售產品，所有零售網點均由公司直接控制及經營。集團零售網點的數目由2016年末的8907個增至2017年末的9448個。

受益於門店的快速擴張，拉夏貝爾的收入也在不斷攀升。從2016年度的85.51億元（人民幣，單位下同）增長至2017年度的89.98億元，同比增長5.2%。公司指，。收入的增加主要由於專賣渠道及在線平台收入的增長所致。值得警惕的是，拉夏貝爾的“粗放式經營”讓公司難以在快速擴張的成本和不敏感的市場中達到平衡，淨利潤卻較2016年有所倒退，毛利率亦從2016年度的64.1%下降至62.5%。



圖：源自拉夏貝爾2017年報

市場結構的調整使百貨商場的客流繼續被快速擴張的購物中心和在線平台所分流，使依賴百貨商場為主要銷售管道的傳統服裝企業的同店銷售增長繼續受該分部客流的影響。儘管拉夏貝爾早已戰略性地降低來自百貨商場收入的比重，但在目前階段來自專櫃的銷售佔比仍達到43.4%，情況不容樂觀。零售網點的擴張、門店數量的增長雖然一定程度上拉動了集團營業收入的增長，卻並沒能提升拉夏貝爾的經營效益。集團的全年同店銷售整體相比2016年下降8%，在競爭激烈的市場中，這顯然是一個危險的信號。

受電商衝擊，實體經濟難以為繼的現像已經不是個案，線下零售與線上電商相補充已經是不少實體企業的首選方式。高效的物流和便捷的資訊，再加上愈加完善的服務使消費者的消費習慣愈加偏向於各大電商平台。而電商平台作為重要的分銷渠道也讓不少企業將有限的資源投放於此，電商平台更為透明的零售價和接連不但促銷的購物節對於企業來說是機會也是成本的考驗。

即便是國外品牌進入中國市場，也得入鄉隨俗。不管是什麼行業，海外優質商品進入市場，必然會對中國自主品牌產生一定的衝擊，拉夏貝爾所在的服裝行業則更為明顯。如今的服裝行業百花齊放，不少引進品牌進駐中國市場後為吸引顧客在設計、經營模式、價格甚至是成本方面下功夫，都有可圈可點之處。國貨方面，有質價俱佳的老品牌屹立不倒，亦有未能及時調整方向的老品牌在時代的浪潮中被拍死在沙灘上。進口服飾的關稅稅率進一步降低，也就意味著成本的降低，為了吸引中國消費者選購，降價或成為眾多國外品牌的銷售手段，這也使中國自主品牌保有一份警惕之心，拉夏貝爾亦是。

短期來看，降低消費進口關稅或許會使行業內部競爭加劇，對於拉夏貝爾甚至整個中國服裝行業的經營會產生一定負面影響。但長遠看來，由消費升級促進全產業鏈升級，可謂是一件好事。而拉夏貝爾亦還需調整經營模式，在成本和質量下手，相信通過考驗後品牌會歷久彌新。

作者｜朱亦丹

編輯｜張駿芬、夏雨辰

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