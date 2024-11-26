美國人狂買的中國電商貨恐變貴？熱絡空運見變數
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 14:32
美國總統當選人川普主張調高關稅，貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (26) 日指出，美國民眾大買電商，每個月有高達 7000-8000 噸的貨量，換算約 70-80 架貨機，因此，高關稅政策的確會造成電商貨量存在變數、中國出口受限，但也要持續推動供應商轉移效應，後續仍需觀察川普上任後公布的細節。
川普今日透過社群發文指出，上任將對加拿大、墨西哥徵收 25% 關稅，對中國也再加收 10% 關稅。
中菲行總經理邱鈞榮指出，近年中國跨境電商到美國的市場蓬勃發展，尤其 800 美元以下訂單免稅，「美國人小到 1 美元的東西都在買」，貨量高達每個月 7000-8000 噸，換算每個月需要 70-80 架貨機去消化。
邱鈞榮不諱言，這些跨境貨量已占美洲航線高達 40-50%，空運業界都在看，川普以後會不會對這些貨運動手。
而就短線來看，目前航空貨運市場供需平衡，預期此狀況可維持至 2025 年農曆年，價格波動有限。
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