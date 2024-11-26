美國人狂買的中國電商貨恐變貴？熱絡空運見變數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 14:32

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川普今日透過社群發文指出，上任將對加拿大、墨西哥徵收 25% 關稅，對中國也再加收 10% 關稅。

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中菲行總經理邱鈞榮指出，近年中國跨境電商到美國的市場蓬勃發展，尤其 800 美元以下訂單免稅，「美國人小到 1 美元的東西都在買」，貨量高達每個月 7000-8000 噸，換算每個月需要 70-80 架貨機去消化。

邱鈞榮不諱言，這些跨境貨量已占美洲航線高達 40-50%，空運業界都在看，川普以後會不會對這些貨運動手。