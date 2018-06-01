除了歐元還要關注什麼？美國驚人之舉下 別忘了這個貨幣

周四（5 月 31 日）早些時候歐元一度升破 1.17 關口，晚間美國公布了 PCE 數據的情況不錯，美元指數再度升至 94 上方。歐元在連日下跌之後有評論認為反彈降至，但鑒於美國對歐盟發起鋼鐵關稅，投資者恐怕還是得謹慎。另外，加元的情況值得關注。

明日美國即將公布一個月一度的非農就業數據，該數據將是美國 6 月非農前的最後一次就業數據。

歐元區要開始反彈了？

義大利的近況似乎又有所好轉，有消息稱義大利在周四或周五就能達成協議。不過需要注意的是，美國對歐盟徵收鋼鐵關稅，對於歐元是不是開始反彈，投資者恐怕還是要持謹慎態度。

美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟徵收 25% 的鋼鐵關稅，徵收 10% 的鋁關稅，從午夜起生效。

美國商務部長羅斯表示，與歐盟的談判取得了進展，但是不足以繼續豁免其關稅。美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判，因為還有其他問題有待解決。未來仍有做出調整的可能，在貿易問題上川普有能力做他想做的任何事。如果任何國家採取報復行動，那麼這並不意味著不會有更多的談判。在北美自貿談判（NAFTA）進行太久後，作出了墨西哥和加拿大徵收關稅的決定；NAFTA 談判何時將有結論，將不再有準確的時間。

隨後歐盟委員會主席容克表示，歐盟將對美國鋼鋁關稅採取報復性行動。美國撤銷對歐盟的鋼鋁關稅豁免，這一行徑是「糟糕的」。

義大利方面，五星運動黨黨首 Di Maio 和北方聯盟黨首 Salvini 在會談中仍未找到替代 Savona 出任經濟部長的人選，其希望在周四或周五就組建政府達成協議。

歐盟經濟事務專員 Moscovici 表示，義大利為他們自己的命運負責。義大利正在發生的情況對歐元區十分重要。

另外歐元區通膨數據有所好轉，歐元區 5 月調和 CPI 年增率 1.9%，預期 1.6%，前值 1.2%。歐元區 5 月核心調和 CPI 年增率初值 1.1%，預期 1.0%，前值 0.7%。

摩根士丹利 CEO 表示，全球呈現非常顯著的同步增長，但目前的政治不穩定因素產生了干擾。比如義大利就正在產生此類風險，但我並不認為歐元區受到威脅。

不過西班牙的問題還沒結束，西班牙社會黨領導人告知西班牙首相拉霍伊，「你的時間到了」。巴斯克民族主義黨將投票反對西班牙首相拉霍伊，西班牙首相面臨下台危機。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）預計歐元兌美元因歐元區政治憂慮在 2018 年 9 月前報在約 1.10，之前的預期為 1.18 美元。

另有一則消息稱，歐盟提議設立規模為 300 億歐元的貸款項目用於應對經濟衝擊。還提議設立規模為 250 億歐元的基金，在歐盟同意下，進行退休金或勞動市場等結構性改革的成員國，2021-2027 年將有 250 億歐元可用。歐盟委員會副主席 Dombrovskis 稱，項目將支持歐元區國家的改革計劃和穩定公共投資。

加元的「半路殺出」

加拿大日內公布的 GDP 數據不盡如人意，消息稱美國基本 100% 將對加拿大收取關稅，加元在數據公布後下跌了大約 60 點，美加升至 1.2900 上方。

具體數據顯示，加拿大第一季 GDP 年化季環比 1.30%，預期 1.80%，前值 1.70%。加拿大 3 月 GDP 環比 0.30%，預期 0.20%，前值 0.40%。加拿大 3 月 GDP 年增率 2.90%，預期 2.90%，前值 3.00%。

其他的那些事兒

貿易問題

消息人士透露，美國有 99.9% 的可能性將對加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鋁關稅，決定將很快做出。

美國商務部長羅斯將於台北時間 21 點就「232 鋼鋁關稅相關條款修正」舉行新聞發布會。

默克爾表示，若美國施加關稅，歐盟將統一立場作出應對。美國施加的關稅將同 WTO 規則不相容。我們對美國關稅措施的任何回應都必須是迅速、堅定的。

歐盟稱，不會臆測美國在鋼鐵關稅問題上的決定。

消息人士透露，美國有 99.9% 的可能性將對加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鋁關稅，決定將很快做出。

聯準會

摩根士丹利 CEO 表示，我認為聯準會的升息計劃可能受到影響，我的直覺是今年會升息四次。美元很可能在此期間走強。

原油市場

布蘭特原油 8 月合約較美國原油期貨的升水超過 10 美元 / 桶，為 2015 年 3 月來最高。

英國退歐

愛爾蘭外長 Coveney 表示，英國脫歐談判處在「關鍵」節點。英國退歐過渡期需要超過 2 年。關稅計劃並不能消除需要後備方案的必要性，當前的後備方案是唯一可見方案。

朝鮮問題

朝鮮領導人金正恩稱局勢迅速轉向談判。

今天的數據

美國 4 月 PCE 物價指數環比 0.20%，預期 0.20%，前值 0.00%。美國 4 月 PCE 物價指數年增率 2.00%，預期 2.00%，前值 2.00%。美國 4 月核心 PCE 物價指數環比 0.20%，預期 0.10%，前值 0.20%。美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率 1.80%，預期 1.80%，前值由 1.90% 修正為 1.80%。

美國 4 月個人收入環比 0.3%，預期 0.3%，前值由 0.3% 修正為 0.2%。美國 4 月個人消費支出 (PCE) 環比 0.6%，創 5 個月最大漲幅，預期 0.4%，前值由 0.4% 修正為 0.5%。美國 4 月實際個人消費支出 (PCE) 環比 0.4%，預期 0.2%，前值由 0.4% 修正為 0.5%。

美國 5 月 26 日當周首次申請失業救濟人數 22.10 萬人，預期 22.80 萬人，前值 23.40 萬人。美國 5 月 19 日當周續請失業救濟人數 172.60 萬人，預期 173.30 萬人，前值由 174.10 萬人 修正為 174.20 萬人。

義大利 5 月 CPI 年增率初值 1.10%，預期 0.80%，前值 0.50%。義大利 5 月 CPI 環比初值 0.40%，預期 0.20%，前值 0.10%。義大利 5 月調和 CPI 環比初值 0.40%，預期 0.20%，前值 0.50%。

歐元區 4 月失業率 8.5%，預期 8.4%，前值由 8.5% 修正為 8.6%。

歐元區 4 月失業率 8.50%，預期 8.40%，前值由 8.50% 修正為 8.60%。

英國 4 月 M4 貨幣供應環比 0.20%，前值 -1.40%。英國 4 月 M4 貨幣供應年增率 1.10%，前值 2.20%。英國 4 月 M4 不包括 IOFC 3 個月年化 -0.70%，前值由 1.20% 修正為 1.10%。

英國 4 月央行抵押貸款許可件數 6.25 萬件，預期 6.35 萬件，前值由 6.29 萬件 修正為 6.28 萬件。英國 4 月央行抵押貸款額 39.00 億英鎊，預期 39.00 億英鎊，前值 40.00 億英鎊。英國 4 月央行消費信貸 18.00 億英鎊，預期 13.00 億英鎊，前值由 3.00 億英鎊 修正為 4.00 億英鎊。

義大利 4 月失業率初值 11.2%，預期 10.9%，前值由 11.0% 修正為 11.1%。

法國 5 月 CPI 年增率初值 2.00%，預期 1.90%，前值 1.60%。法國 5 月 CPI 環比初值 0.40%，預期 0.30%，前值 0.20%。法國 5 月調和 CPI 年增率初值 2.30%，預期 2.10%，前值 1.80%。法國 5 月調和 CPI 環比初值 0.40%，預期 0.30%，前值 0.20%。

法國 4 月 PPI 年增率 2.30%，前值由 2.50% 修正為 2.60%。法國 4 月 PPI 環比 -0.70%，前值 0.40%。

瑞士第一季 GDP 年增率 2.20%，預期 2.30%，前值 1.90%。瑞士第一季 GDP 季環比 0.60%，預期 0.50%，前值 0.60%。

英國 5 月 Nationwide 房價指數環比 -0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%。英國 5 月 Nationwide 房價指數年增率 2.4%，預期 3.0%，前值 2.6%。

日本 4 月新屋開工年增率 0.29%，預期 -8.90%，前值 -8.30%。日本 4 月新屋開工年化戶數 99.20 萬戶，預期 90.00 萬戶，前值 89.50 萬戶。

澳洲 4 月私營企業貸款年增率 5.1%，預期 5%，前值 5.1%。澳洲 4 月私營企業貸款環比 0.4%，預期 0.4%，前值 0.5%。澳洲第一季私人新增資本支出季環比 0.4%，預期 1%，前值 -0.2% 修正為 0.2%。

日本 5 月 25 日當周凈買進國外債券 -7170 億日元，前值 9489 億日元修正為 9665 億日元。日本 5 月 25 日當周凈買進國外股票 2558 億日元，前值 1658 億日元修正為 1786 億日元。外資 5 月 25 日當周凈買進日本債券 -2167 億日元，前值 -1509 億日元。外資 5 月 25 日當周凈買進日本股票 -3800 億日元，前值 991 億日元修正為 971 億日元。

日本 4 月工業產出環比初值 0.3%，預期 1.4%，前值 1.4%。日本 4 月工業產出年增率初值 2.5%，預期 3.6%，前值 2.4%。

英國 5 月 GfK 消費者信心指數 -7，預期 -8，前值 -9。

那些指數

日本日經 225 指數收漲 0.8%，報 22201.82 點。日本東證指數收漲 0.7%，報 1747.45 點。

韓國首爾綜指收漲 0.5%。

恆指收盤漲 1.4%，報 30468.56 點；國企指數漲 1.8%。煤炭、零售、食物飲品等板塊領漲。

隔夜港元 HIBOR 升至 1.51571%，為去年 10 月以來新高。

隔夜 shibor 報 2.8310%，下降 5.3 個基點。7 天 shibor 報 2.8980%，上漲 0.3 個基點。3 個月 shibor 報 4.3290%，上漲 1.7 個基點。

部分期貨

LME 鋁庫存降 4425 噸，銅庫存升 28150 噸、為 3 月以來最大單日增幅，鎳庫存降 1494 噸，鉛庫存降 650 噸，錫庫存持平，鋅庫存升 16775 噸、為去年 11 月以來最大單日增幅。

今天的中國

從資金流入情況看，滬股通流入 MSCI 納 A 板塊金額明顯放大，買入金額增加至 112.7 億元，創年內單日最高，約為近一個月平均水平（44 億元）的 2.5 倍，146 隻樣本股上漲率 91%，無個股漲停，漲幅超過 5% 的個股僅 7 隻。據了解，主要被動基金已完成建倉。上交所全力維護市場穩定運行，基本實現了 A 股納入 MSCI 指數的平穩過渡。A 股開啟了全面進入國際股票市場的新引擎。

中國外長王毅在柏林稱，中國將繼續開放市場，希望中國在德國的投資被積極看待；中國支持歐洲一體化進程，中國與中東歐的 16+1 模式可有助於歐洲一體化進程。

中國外管局發布 2017 年年報。年報提到：2018 年將穩妥有序推進人民幣資本項目可兌換。2018 年將深化外匯管理改革，推動金融市場雙向開放。預計 2018 年中國國際收支延續基本平衡格局，經常帳戶收支更趨平衡並保持在合理區間。預計 2018 年跨境資本流動繼續呈現平穩運行態勢。2018 年將積極擴大進口，促進貿易平衡。2018 年將進一步改善外資營商環境，繼續吸引長期資本投資。2018 年對外投資會平穩推進，境內企業將繼續有序開展對外直接投資。2018 年要研究將銀行執行外匯管理規定情況考核工作納入跨境資本流動宏觀審慎管理框架。2018 年要規範銀行卡境外大額提取現金管理，防控銀行卡成為外匯違法違規活動的渠道。2018 年要進一步優化外匯存底貨幣和資產結構，實現外匯存底資產的安全、流動和保值增值。2018 年要研究探索跨境市場聯通機制和拓寬跨境證券投資渠道。

世界銀行表示，維持 2018 年中國經濟增長預期 6.5% 不變，預計 2019 年進一步放緩至 6.3%。政策緊縮與貿易放緩產生拖累，外部風險已經變得更加突出。

中國央行 7 天、14 天、28 天逆庫藏股中標利率分別為 2.55%、2.70%、2.85%，均與上次持平。

中國央行今日進行 900 億元 7 天期逆庫藏股、600 億元 14 天期、700 億元 28 天期逆庫藏股，今日有 200 億元 7 天期、200 億元 14 天期逆庫藏股到期。

中國 5 月官方非製造業 PMI 54.9%，預期 54.8%，前值 54.8%。中國 5 月官方綜合 PMI 54.6，前值 54.1。