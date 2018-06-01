安保資本：美元漲勢告一段落 新興市場貨幣要發光了

彭博社報導，亞太地區最大的投資管理公司之一安保資本 (AMP Capital Investors) 的基金管理人認為，美元的漲勢即將結束，而新興市場貨幣在歷經兩個月的下跌後，將展現反彈，看好印度盧比和印尼盧比。

安保資本的基金管理人 Nader Naeimi 負責管理 12 億美元的 Dynamic Markets Fund，他認為中美貿易糾紛，將對美元造成負面影響，因此開始做空美元，另一方面，新興市場資產遭拋售後，買點已現，看好擁有良好經濟體國家的貨幣。

Naeimi 表示：「我們將進行的第一步驟是，結束新興市場貨幣的空頭部位，我們以前在做空土耳其里拉、俄羅斯盧布、泰銖和墨西哥比索，現在我們準備購入一些新興市場貨幣。」

在過去兩個月，由於美債殖利率上揚，美元現貨指數上漲近 4%，1 日收在 94.07。但隨著土耳其、印尼與菲律賓等新興市場國家進行升息，減緩了資金外流程度，並對本土貨幣提供支持，因此安本資本轉向看好新興市場。

安保資本認為在美元指數走弱情況下，新興市場貨幣指數會反彈

亞洲新興市場受到青睞

Naeimi 表示，亞洲貨幣如印度盧比和印尼盾在被拋售後，價格受到青睞。此外他表示，隨著全球經濟持續增長，巴西幣將受益於商品價格走強。

而馬來西亞面臨 60 年以來，反對黨首次奪得政權，Naeimi 認為，即使是在政治面臨部確定性的情況下，馬來西亞仍具投資吸引力，令吉的拋售提供投資者購入機會。