〈義大利政亂〉高盛下調歐元兌美元匯率預期 未來3個月僅1.15

根據路透社報導，由於義大利政治不確定性攀升，高盛 (Goldman Sachs) 今(30)日表示，將下調歐元兌美元的匯率預期，預計未來 3 個月為 1.15。

高盛指出，未來 3 個月，歐元兌美元的匯率預期，將從 1.20 美元，下調至 1.15 美元；未來 6 個月，從 1.27 美元，下調至 1.20 美元；未來 12 個月，從 1.30 美元，下調至 1.25 美元。

自 3 月大選以來，義大利遲遲無法組建聯合政府，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前 IMF 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

但 Carlo Cottarelli 並未獲得主要政黨支持，據傳義大利最快可能會在 7 月，重新舉行國會大選。

受義大利「政盪」影響，昨日歐股、美股皆收跌，泛歐 Stoxx 600 指數收低 5.35 點 (1.37%)；道瓊工業指數收跌 391.64 點 (1.58%)，標普 500 指數收跌 31.47 點 (1.16%)，那斯達克指數收跌 37.26 點 (0.5%)。

歐元昨日盤中一度重貶 1% 至 1.1510 美元，創 10 個月新低。

台北時間週三晚間 8 點 47 分，CNBC 數據顯示，義大利 FTSE MIB 指數上漲 1.38%；歐元兌美元上揚 0.81%，報 1.1632。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率走跌，至 2.930%。