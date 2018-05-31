義大利危機中又一個「大神」倒下：葛洛斯的債基創史上最大單日虧損

2018 年對華爾街「老債王」比爾 · 葛洛斯來說，恐怕留下的不會是美好記憶。從 2 月美股深跌盤整開始，有關葛洛斯的新聞就稱不上利多。

2 月 5 日美股遭遇「黑色星期一」，葛洛斯管理的基金創一年來最大跌幅，年內表現轉為虧損。2 月 16 日前東家 PIMCO 公布財報，去年第四季利潤創葛洛斯離開以來最大。5 月的消息更令人啼笑皆非，葛洛斯的前妻偷走了 3500 萬美元畢加索名畫，然後換上了自己畫的贗品。

周二，義大利的政府組閣困境引爆了歐洲股債匯三市的連鎖反應，10 年期義大利基準公債殖利率漲近 50 個基點，四年來首次衝破 3% 關口；兩年期意債殖利率暴漲超 150 個基點，最高至 2.73%；義大利主權債殖利率曲線自 2011 年 12 月以來首次出現倒掛。

政局動盪令投資者紛紛拋售義大利資產，但令人不解的是，前 20 大持倉中沒有義大利風險敞口的葛洛斯旗艦基金：管理資產規模 21 億美元的 Janus Henderson Global 無約束債券基金，資產凈值在周二大跌 3.04%，創 2014 年 5 月設立以來最大單日虧損幅度。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

機構晨星 Morningstar 統計，今年以來，葛洛斯旗下的這款債基累計凈值虧損 5.94%，同期其他同類基金平均跌 0.22%。路透社稱，葛洛斯的債基表現今年以來已經掉至同行最後；彭博社認為，葛洛斯的債基表現今年落後於 96% 的同類基金。

《華爾街日報》援引機構 CFRA 的 ETF 與共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 稱，不管怎麼衡量，一天內凈值深跌 3%，對一個投資企業債券和其他固收證券的共同基金來說都很不尋常。彭博社的形容更為「心酸」：葛洛斯遭遇慘敗的同日，其他同類知名基金經歷了「5 月里的聖誕節」。

例如，TCW Group 旗下管理資產 772 億美元的 Metropolitan West Total Return Bond Fund、美洲基金公司旗下管理資產 381 億美元的 Bond Fund of America，以及美盛集團旗下管理資產 235 億美元的 Western Asset Core Plus Bond Fund 等債基都漲近 1%，創近九年以來最大單日漲幅。

《華爾街日報》認為，葛洛斯今年重點押注了義大利與德國公債利差會收窄，沒想到方向完全反了。周二，評估持有義大利公債是否具有風險的關鍵指標——義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差一度擴大至逾 300 個基點。

葛洛斯曾在 3 月致投資者的信中建議做空德國公債，認為歐洲央行 3 月議息聲明為更高的利率鋪路。10 年期基準德債殖利率不會一直保持在 0.5% 的低位，六年內到期的德債殖利率也不會是負值，因為德國經濟在改善，2 月歐洲投資者湧入德債避險的情緒也在消退，殖利率將重新回漲。

英國《金融時報》指出，葛洛斯今年的失利還要「歸咎」於率先看衰美公債市。華爾街見聞曾提到，他認為聯準會逐步收緊貨幣政策與美國政府擴大美債拍賣規模，將繼續使美債價格承壓，今年會是一個「冬眠的債熊」，熊是醒着的，只是還沒有咆哮。

但周二義大利引發的市場恐慌，令 10 年期美債殖利率大跌 15 個基點，跌破 2.80% 關口，創 2016 年 6 月英國退歐公投次日以來最大單日跌幅，5 月初還曾站上 3% 大關。