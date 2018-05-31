索羅斯被「懟」：摩根士丹利CEO稱金融危機的說法很荒謬

恰逢義大利危機惡化、貿易戰衝突再起，金融巨鱷索羅斯周二向金融市場投下震撼彈，警告稱「歐盟要完、金融危機將來」。

摩根士丹利 CEO James Gorman 完全不認同這一論斷，直言索羅斯說法「荒謬」；儘管市場近期波動加劇，聯準會今年可能至少要升息三次。

周四，Gorman 在北京接受彭博電視台採訪時，被問到對索羅斯本周評論有何看法。他表示，「我真的認為這很荒謬」，「我認為我們（歐盟）根本不會面臨生存危機」。

Gorman 認為，義大利麵臨的挑戰，是包括英國在內全球大多數國家都存在的政治危機，而且歐元區經濟的平均表現要優於單個國家，所以，「我不認為歐元處在危險之中」。

而索羅斯的觀點是，歐盟的危機由內而外，正面臨生死存亡的威脅。

首先，歐盟已經變色，由「開放社會」變成「一種非自願也非平等的關係」，成員國利益嚴重對立：歐元區各成員國之間變成了債權國和債務國的關係，許多歐洲年輕人失去工作，緊縮政策加劇歐元區危機，進而導致民粹主義興起，英國脫歐，右翼政黨崛起乃至上台執政。

同時，由於難民湧入，川普退出伊核協議、毀掉跨大西洋聯盟，必然進一步造成經濟困境，引發其他亂象。歐盟內外交困，正處於「生死存亡之際」。

關於金融危機，索羅斯認為，美元強勢已經導致投資者逃離新興市場貨幣，我們正在走向另一場重大的金融危機。

Groman 對此也直接予以反駁。他稱，十年期美債殖利率可能繼續上揚，帶動美元升值。他不認為，市場最近的動盪「可能是（金融危機的）早期警告」，將導致聯準會放緩升息步伐。

「我確信過去 24 小時金融市場動盪，不會對聯準會的決定產生影響」；「利率仍處在歷史低點」，我的直覺是 「聯準會今年會升息四次」；聯準會的決策者們仍然在將其關鍵政策利率提高到一個更為正常的水平，在下一次危機中獲得更多的「貨幣力量」。